Zmarł Alan Rachins, gwiazdor serialu "Prawnicy z Miasta Aniołów". Widzowie zapamiętali go też m.in. z roli w serialu"Dharma & Greg", zmarł we śnie 2 listopada. Miał 82 lata.

Alan Rachins zagrał we wszystkich, z wyjątkiem jednego, 172 odcinkach serialu "Prawnicy z Miasta Aniołów", wyprodukowanego przez 20th Century Fox. Nakręcono w sumie 8 sezonów tego przeboju telewizyjnego (1986-94). Alan Rachins kreował rolę Douglasa Brackmana Jr, za którą w 1988 r. otrzymał nominacje do nagrody Emmy i Złotego Globu.

Po zakończeniu serialu "Prawnicy z Miasta Aniołów", który zdobył w sumie cztery nagrody Emmy (telewizyjny Oscar) Alan Rachins grał m.in. w serialu "Dharma & Greg" - był hippisem Larrym Finkelsteinem, nauczycielem jogi, szalonym ojcem Grega. Serial nadawano w latach 1997-2002.

Alan Rachins ukończył Brookline High School i spędził dwa lata w Wharton School w Penn, zanim przeniósł się do Nowego Jorku, aby spróbować swoich sił w aktorstwie. Studiował u takich aktorów jak Warren Robertson i Kim Stanley, a w 1967 r. zadebiutował na Broadwayu w sztuce "After the Rain".

Przez około 18 miesięcy występował w kultowym musicalu "Oh! Calcutta", która zadebiutowała w czerwcu 1969 r. w Eden Theater. Alan Rachins zagrał m.in. w takich filmach jak "Showgirls" (1995), "Meet Wally Sparks" (1997), "Leave It to Beaver" (1997) i "Commencement" (2012).