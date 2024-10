Zakończyły się zdjęcia do pierwszej polskiej edycji muzycznego talent show "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska", które jest wyjątkową szansą dla początkujących, młodych raperów na rodzimej scenie. Program po ogromnym sukcesie w USA zdobył uznanie również we Francji i we Włoszech. Teraz czas na Polskę. Gdzie i kiedy premiera?