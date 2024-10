"Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska" to pierwszy polski talent-show, który wyprodukował Netflix. Jego premiera odbędzie się w przyszłym rok.

Muzyczny talent-show od Netflixa. Kto w jury?

Zdjęcia do formatu zakończyły się w połowie października. Ten talent-show to szansa dla początkujących, młodych raperów na rodzimej scenie. Jurorami w programie będą Bedoes 2115, DZIARMA i Sokół. To oni będą przemierzali całą Polskę, od południa po północ, aby wyłonić najbardziej obiecujących raperów.

Uczestnicy programy rywalizować będą o główną nagrodę pieniężną oraz tytuł najnowszej gwiazdy rapu w Polsce. Oprócz trójki jurorów zobaczymy w programie także Margaret, PRO8L3M i Otsochodzi, którzy towarzyszyli DZIARMIE na południu Polski, w centrum kraju Sokół współpracował z Pezetem, Assterem, Włodim i Zeppy Zepem, natomiast na północy Bedoes 2115 działał z Kubim Producentem i jego bratem Sapim, ekipą 2115 (White, Kuqe, Flexxy, Blacha) oraz Young Multim.

Jaka jest formuła nowego talent show Netflixa?

"Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska" to kilka etapów podczas których raperzy muszą pokazać swoje umiejętności na różnych polach. Pierwszym będą przesłuchania, w których jurorzy wybiorą najbardziej obiecujących kandydatów. Odbyły się one w studiu w Warszawie, dokąd jury zaprosiło kilkudziesięciu najlepszych raperów, poznanych w czasie castingów. Potem w czteroosobowych grupach uczestnicy będą musieli rapować na tym samym bicie wchodząc jeden po drugim.

Kolejny etap to bitwy, które sprawdziły zdolność do rywalizacji i reagowania na presję. Uczestnicy na kolejnych etapach talent-show tworzyli teledyski i współpracowali z czołowymi artystami. W finałowym starciu trójka raperów nagrała swoje kawałki z najlepszymi producentami hip-hopowymi w Polsce.

"Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska" to polska edycja formatu "Rhythm + Flow". Program został dobrze przyjęty w Stanach Zjednoczonych, Francji i Włoszech.