Finałowe odcinki drugiej części sezonu 5. mają się pojawić w SkyShowtime 14 listopada 2024.

"Yellowstone" bez Kevina Costnera?

W lipcu ubiegłego roku gruchnęła wiadomość, że kontrakt Kevina Costnera z twórcami "Yellowstone" wygasł jeszcze przed premierą 5. sezonu.

Reklama

Oficjalnie sezon 5. będzie ostatnim. Mimo to skonfliktowany z Costnerem Taylor Sheridan, twórca uniwersum "Yellowstone", bynajmniej nie rezygnuje z jego rozwijania - w planach ma sequel z Matthew McConaugheyem.

Na SkyShowtime wciąż można też oglądać dwa prequele: "1883" z Samem Elliottem i "1923" z Harrisonem Fordem oraz spin-off "Bass Reeves" z Davidem Oleyowo.

Kevin Costner powróci do roli Duttona?

Jednak podczas festiwalu w Cannes, gdzie promował swój nowy western kinowy "Horizon", Kevin Costner niespodziewanie wyraził chęć powrotu do roli Johna Duttona. Aktor widzi siebie w potencjalnych sezonach 6. i 7.

Jestem bardzo otwarty na powrót. Może to wszystko wróci do normy i powstaną dwa naprawdę świetne sezony- stwierdził aktor cytowany przez portal Collider.

Reklama

Costner dodał, że producenci "mieli go do dyspozycji na sezony piąty, szósty i siódmy". Zgodziłem się na to. Ale zaczęli zmieniać harmonogram. Straciliśmy cały rok. Gdzie się podziało te 14 miesięcy? - zauważył.

Zebrałem baty za tych gości. Jednak jeżeli napiszą scenariusze, ja też się pojawię- podsumował Costner.

Wygląda więc na to, że wszystko w rękach producentów.

"Yellowstone" ma twarz Kevina Costnera

Z powrotu aktora z pewnością ucieszyliby się fani, którzy w internecie gremialnie nie kryją rozczarowania obecnym obrotem spraw. Dla wielu "Yellowstone" to Costner - i serial bez ikonicznego gwiazdora nie ma już ich zdaniem większego sensu.

Co ciekawe, dla SkyShowtime serial też najwyraźniej ma wciąż twarz Kevina Costnera - używaną w materiałach promocyjnych…

"Yellowstone" to kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego ranczo w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami - rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.