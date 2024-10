"Obcy: Romulus" przez znaczną część fanów został uznany za najlepszy film serii od czasu oryginalnego "Obcego - ósmego pasażera Nostromo" Ridleya Scotta z 1979 roku.

Reklama

O czym jest film?

"Obcy: Romulus" powraca do korzeni serii o Obcym. Podczas przeszukiwania zakamarków opuszczonej stacji kosmicznej grupa młodych kolonizatorów kosmosu staje twarzą w twarz z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie.

Kto stoi za filmem?

W filmie występują Cailee Spaeny ("Priscilla"), David Jonsson ("Morderstwo to nic trudnego"), Archie Renaux ("Cień i kość"), Isabela Merced ("The Last of Us"), Spike Fearn ("Aftersun") i Aileen Wu.

Film wyreżyserował Fede Alvarez ("Martwe zło", "Nie oddychaj") na podstawie scenariusza, który napisał wraz z Rodo Sayaguesem ("Nie oddychaj 2"), bazującym na postaciach stworzonych przez Dana O'Bannona i Ronalda Shusetta.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Producentami filmu są Ridley Scott ("Napoleon"), reżyser pierwszej części "Obcego" oraz reżyser i producent kolejnych części serii ("Prometeusz" i "Obcy: Przymierze"), a także Michael Pruss ("Dusiciel z Bostonu") i Walter Hill ("Obcy"). Rolę producentów wykonawczych pełnią Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon ("Aniołki Charliego"), Brent O'Connor ("Bullet Train") i Tom Moran ("Niepowstrzymany").

Gdzie obejrzeć film?

"Obcy: Romulus" jest obecnie do wypożyczenia w serwisach Rakuten TV i MEGOGO za 44,99 zł.

Limitowana edycja VHS

Disney już jakiś czas temu ogłosił, że 3 grudnia, w sam raz przed Gwiazdką, film zostanie wydany na nośnikach fizycznych 4K Ultra HD, Blu-ray oraz DVD.

Ale to nie wszystko, bowiem okazuje się, że tego samego dnia ukaże się również specjalna limitowana edycja VHS. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy posiadają jeszcze magnetowid gdzieś na strychu lub w piwnicy…