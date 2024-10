Premiera kontrowersyjnego serialu "Lady Love" nastąpi jeszcze w tym roku.

Ralph Kaminski w obsadzie

W serialu obok polskiej i zagranicznej plejady gwiazd użytkownicy Max zobaczą również popularnego wokalistę Ralpha Kaminskiego. Właśnie w "Lady Love" charyzmatyczny artysta zagra swoją pierwszą większą rolę, wcielając się w jedną z kluczowych dla akcji postaci – piosenkarza Freda.

A to jeszcze nie wszystko. W "Lady Love" widzowie usłyszą także premierowy utwór Ralpha Kaminskiego, stworzony we współpracy z popularnym kompozytorem i producentem muzycznym, Smolikiem. Efekty spotkania obu Panów na planie będzie można już za kilka tygodni zobaczyć na ekranie.

Jako młody chłopak, myślałem o tym, żeby zostać aktorem. W pewnym momencie postanowiłem jednak pójść w stronę muzyczną, ale ta ciekawość pracy na planie filmowym we mnie została. "Lady Love" to moja pierwsza tak duża przygoda z aktorstwem. Lekki stres jest, na szczęście mogę liczyć na pomoc swoich ekranowych partnerów, m.in Borysza Szyca. W serialu wcielam się w postać Ferdynanda "Freda", piosenkarza z klubu Bogusia, którego gra wspomniany Borys, ale moja rola nie ogranicza się jedynie do śpiewania. Na potrzeby serialu stworzyliśmy ze Smolikiem odświeżoną, bliższą mojej wrażliwości muzycznej, wersję popularnego utworu z tamtych lat. Mamy nadzieję, że dotknie ona serc również innych – mówi Ralph Kaminski.

Teresa Orlowski będzie "Lucyną Lis"

Scenariusz, nieoficjalnie inspirowany prawdziwą historią Teresy Orlowski, opowiada o losach Lucyny Lis, młodej dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i i życiu na własnych zasadach, ucieka za granicę. W europejskiej fabryce snów lat 80. – RFN – trafiła na okładki pism dla dorosłych i szybko staje sieę gwiazdą znaną pod pseudonimem "Lucy Love".

Ale upór, determinacja i ambicje zmieniają bieg jej losów. W błyskawicznym tempie z modelki i aktorki filmów erotycznych przeistacza się w bezkompromisową bizneswoman oraz ikonę niemieckiej popkultury lat 80.

Szczególny talent do interesów oraz wyczucie potrzeb publiczności pomagają Lucynie dokonać rewolucji w branży porno. W najbardziej męskim świecie wprowadza nowe zasady gry. Zaczyna produkować filmy pornograficzne, w których odwraca męską dominację, stawiając w centrum akcji kobiecą przyjemność.

Najwyższa cena za międzynarodowy sukces

Producenci zapewniają jednak, że "Lady Love" "to nie tylko historia bizneswoman, to również obraz kobiety szukającej miłości, która swoją drogę na szczyt musiała okupić trudnymi życiowymi wyborami, a najwyższą cenę za ten sukces zapłacili jej najbliżsi. Ci, których kochała najbardziej".

"Serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym przeniesie nas do przeszłości, jednocześnie opowiadając o zmieniających się realiach społecznych i politycznych. Widzowie poczują szarość głębokiego PRL-u lat 70. i 80., ale także powiew wolności i nieograniczonych możliwości niesionych przez wiatr zza granicy – z RFN-u, które po 1989 r. dotarły również do Polski" - zapewniają producenci.

Serial "Lady Love" świetnie wpisuje się w naszą strategię programową serwisu Max, w której chcemy zaproponować widzom wciągające i odważne produkcje z udziałem najpopularniejszych aktorów i twórców. "Lady Love" to historia kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze rządzonej przez mężczyzn. Mimo że akcja serialu dzieje się w latach 80., temat kobiecości, kobiecej siły i walki o równouprawnienie jest wyjątkowo aktualny – mówi Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa serwisu Max w Polsce.

Debiut Anny Szymańczyk w roli głównej

W roli tytułowej widzowie zobaczą debiutującą na pierwszym planie w serialu Annę Szymańczyk ("Znachor"). Obok niej także gwiazdę wielu zagranicznych produkcji, niemieckiego aktora Clemensa Schicka, którego polscy wielbiciele kina mogą kojarzyć z jednej z odsłon o przygodzie Jamesa Bonda, "Casino Royale".

W "Lady Love" pojawią się również Lise Risom Olsen znana ze skandynawskiego filmu "Bękart" oraz aktor teatralny Tobias Lange. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Dorota Pomykała, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Julian Świeżewski, Piotr Trojan, Michał Żurawski, Anna Krotoska, Stanisław Linowski, Julia Polaczek, Maciej Radel, Jacek Król i Ewelina Żak.

Kiedy premiera serialu "Lady Love"?

Sześcioodcinkowy serial zadebiutuje w serwisie już za kilka tygodni i będzie pierwszą premierą pod marką Max Original, która trafi do serwisu.

Obecnie jesteśmy na różnym etapie produkcji ponad 15 lokalnych tytułów, które trafią w najbliższym czasie na platformę Max. "Lady Love" i "Przesmyk" – szpiegowski thriller w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego są najlepszym przykładem tego, jak bogatą i różnorodną ofertę przygotowujemy dla widzów, jako uzupełnienie najlepszych światowych produkcji filmowych i serialowych. Oprócz seriali na swoją premierę w 2024 roku czekają też między innymi dwie polskie serie dokumentalne o najbardziej kontrowersyjnych historiach kryminalnych ostatnich dekad – uzupełnia Dorota Eberhardt.

Pomysłodawcami serialu i zarazem jego producentami są Mikołaj Wit i Dariusz Goczał z Bongo Media. Scenariusz inspirowany prawdziwymi wydarzeniami napisały Ewa Popiołek i Dorota Jankojć-Poddębniak. Za kamerą stanął Bartosz Konopka, a za zdjęcia odpowiada Jacek Podgórski. Wśród producentów jest również Adrianna Przetacka.