"Borderlands" pojawi się w wypożyczalniach VOD 24 października.

Największa porażka 2024

Film kosztował 115 milionów dolarów, a w premierowy weekend w USA zarobił jedynie 8,6 miliona. Niewiele lepiej poszło mu na innych rynkach, w tym w Polsce, gdzie w weekend otwarcia przyciągnął do kin tylko 17,4 tysiąca widzów. W sumie globalne przychody superprodukcji ledwie przekroczyły 32,5 miliona dolarów.

Reklama

Do tego dochodzą fatalne recenzje. Film pozytywnie oceniło jedynie 10 proc. krytyków zgromadzonych w serwisie agregacyjnym RottenTomatoes. Średnia ocen polskich recenzentów na Filmwebie wynosi natomiast katastrofalne 2,8. Widzowie oceniają produkcję niewiele lepiej, bowiem na poziomie 4,7 - przy czym to średni z aż ponad czterech tysięcy opinii.

Kto stoi za filmem "Borderlands"?

Film wyreżyserował Eli Roth ("Hostel", "Życzenie śmierci", "Noc Dziękczynienia") według scenariusza napisanego wspólnie z Joe Crombie'em.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Cate Blanchett ("Tar", "Władca Pierścieni", "Aviator", "Blue Jasmine", "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"), Kevin Hart ("Jumanji: Przygoda w dżungli", "Agent I pół", "Polowanie na drużbów", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Ojcostwo", "Prawdziwa jazda"), Jamie Lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz", "Na noże", "Prawdziwe kłamstwa", "Halloween", "Ucieczka z Nowego Jorku"), Jack Black ("Holiday", "King Kong", "Jaja w tropikach", "Jumanji: Przygoda w dżungli", "Szkoła rocka"), Ariana Greenblatt ("Barbie"), Florian Munteanu ("Creed 2") i Édgar Ramírez ("Emilia Pérez").

Reklama

O czym opowiada "Borderlands"?

Lilith (Cate Blanchett), łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa (Édgar Ramírez), najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland (Kevin Hart) najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki, Krieg (Florian Munteanu), mięśniak o bicepsie większym od mózgu, Tannis (Jamie Lee Curtis), archeolożka, której niestraszne żadne ruiny, oraz Claptrap (Jack Black), cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.