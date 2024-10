Film tylko w ciągu pierwszego weekendu obejrzało 351 tysięcy widzów, co stanowi rekord wszech czasów dla premierowego wyniku polskiej produkcji dokumentalnej.

Gdzie obejrzeć film "Budda. Dzieciak '98"?

To także ciekawy przypadek. Przeważnie filmy dystrybuowane w kinach najpierw trafiają do wypożyczalni VOD, a dopiero potem lądują na platformie dostępnej w abonamencie. Tymczasem z filmem "Budda. Dzieciak '98" jest zupełnie odwrotnie - już od dwóch miesięcy jest dostępny dla abonentów Prime Video, a dopiero teraz trafił do serwisów oferujących odpłatne wypożyczenie.

Ceny wypożyczenia wahają się w zależności od platformy. Najtaniej film oferuje Rakuten TV - już za 12,99 zł. "Budda. Dzieciak '98" jest dostępny także w wypożyczalniach Polsat Box Go (15 zł), TVP VOD (17 zł), Canal+ ONLINE (17,99 zł) oraz Player (18 zł).

Kim jest bohater filmu "Budda. Dzieciak '98"?

Film zapowiadany jest przez dystrybutor jako "emocjonująca i wypełniona motoryzacją przejażdżka przez życiowe trudności, osiągnięcia i działalność jednego z najpopularniejszych polskich influencerów: Kamila Labuddy znanego w internecie jako Budda".

"To film o tym, jak skutecznie tworzyć w internecie, jak zarabiać w social mediach oraz jakie kwoty kryją się w tej branży" - czytamy. Budda ujawnia w nim nieznane dotąd kulisy swojej działalności. Opowiada o blaskach i cieniach aktywności w sieci. Zdradza, jakich błędów nie popełniać i czego unikać.

Każde z kont Buddy na Instagramie i YouTubie śledzi ponad 2 miliony osób. "Zabawa lifestylem oraz motoryzacją w bardzo szerokim spektrum doprowadziła do nagrań w dziesiątkach krajów, w różnych zakątkach świata. Ekipa najlepszych ujęć szukała m. in. w Czarnobylu, a także w Stanach Zjednoczonych, Rumunii czy Bośni i Hercegowinie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru, determinacji w spełnianiu marzeń, ale i ogromnym potencjale branży YouTube oraz możliwościach, które są w niej ukryte".

Kto stoi za filmem "Budda. Dzieciak '98"?

Film wyreżyserował Krystian Kuczkowski – współtwórca wcześniejszego frekwencyjnego hitu "Ania" o życiu aktorki Anny Przybylskiej. Jednym z koproducentów "Buddy. Dzieciaka '98" jest firma Platige Image, odpowiedzialna m.in. za pracę przy serialu Netflixa "Wiedźmin".