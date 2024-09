Daniel Jaroszek to reżyser, który zasłynął filmem o księdzu Janie Kaczkowski, który stworzył hospicjum domowe w Pucku a sam zmagał się z glejakiem. "Johnny" stał się jednym z najlepiej oglądanych polskich filmów w 2022 roku.

"Drużyna A (A)". Kto w obsadzie filmu?

Tym razem Daniel Jaroszek postanowił poruszyć temat uzależnień w nieco zabawny sposób. W filmie "Drużyna A(A)" czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczna niż się spodziewali, bo w ślad za nimi podąża Celniczka (Magdalena Cielecka), która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi (Michał Żurawski), Wioli (Danuta Stenka), Dominikowi (Mikołaj Kubacki), Karolinie (Maria Sobocińska) i Wojtkowi (Łukasz Simlat) uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?

Kino drogi o poważnych sprawach

Liczę na to, że po seansie widzów najdzie jakaś refleksja, bo ogromna część naszego narodu nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest uzależniona. Mam też nadzieję, że "Drużyna A(A)" zostawi w ludziach poczucie, że zawsze warto walczyć o siebie i swoich bliskich. Że wsparcie drugiego człowieka ma naprawdę ogromną moc i jest w stanie zawrócić tych, którzy się pogubili, na właściwą ścieżkę – mówił przed premierą Michał Żurawski.

Dla osób borykających się z nałogami "Drużyna A(A)" może stać się inspiracją do zmiany, gdyż przedstawia drogę do trzeźwości jako osiągalną. Mocno wyboistą, ale wciąż realną. I forma, w której to robi, podkreśla coś, co często umyka produkcjom o podobnej tematyce: że psychoterapia nie oznacza zmiany życia na monumentalne i śmiertelnie poważne, a humor to ważny element w walce o samego siebie – mówi o filmie terapeutka uzależnień, psychoterapeutka integracyjna Anna Prokop.

Autorami scenariusza są Jacek Wasilewski i Tomasz Kwaśniewski, za reżyserię odpowiada Daniel Jaroszek. "Drużyna A(A)" to kolejna produkcja własna NEXT FILM, producentem jest Robert Kijak. Na podstawie scenariusza filmu "Drużyna A(A)" powstała również powieść pod tym samym tytułem. Film będzie można oglądać w kinach już od 20 września br.