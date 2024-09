Rozdano Emmy 2024. Serial "Szogun", nowa adaptacja powieści Jamesa Clavella, zdobyła aż 18 statuetek, co stanowi precedens w historii nagród zwanych telewizyjnym Oscarami. Rekord pobił także serial "The Bear" nagrodzony 11-krotnie, co nie zdarzyło się wcześniej żadnej produkcji komediowej nominowanej do Emmy.

Historyczne rozdanie

Lista laureatów Emmy 2024

Telewizyjne Oscary Nominacje do 76. edycji nagród Emmy to efekt wyboru 22 tys. członków Akademii Telewizyjnej. Reklama Historyczne rozdanie Po raz pierwszy w historii aktorka pochodzenia azjatyckiego pochodzenia, Anna Sawai, zdobyła nagrodę za pierwszoplanową rolę w serialu dramatycznym - "Szogunie", nagrodzonym w sumie 18-krotnie. Krytycy twierdzą jednak, że wysyp nagród dla dziesięcioodcinkowego serialu "Szogun" wiąże się z tym, że w ubiegłym roku nie było premier kolejnych sezonów "Białego Lotosu" czy "The Last of Us", które są wielokrotnie nagradzanymi produkcjami HBO. "The Bear" zgarnął 11 statuetek Emmy, ale serialem komediowym roku uznano jednak "Hacks", czyli opowieść o słynnej komediantce z Las Vegas. Zgodnie z przewidywaniami najlepszym serialem limitowanym został "Reniferek". Lista laureatów Emmy 2024 SERIAL DRAMATYCZNY

"Szogun" SERIAL KOMEDIOWY

"Hacks" SERIAL LIMITOWANY

"Reniferek" AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Hiroyuki Sanada - "Szogun" AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Anna Sawai - "Szogun" AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM

Jeremy Allen White - "The Bear" AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM

Jean Smart - "Hacks" AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Richard Gadd - "Reniferek" AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Jodie Foster - "Detektyw: Kraina nocy" AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM

Billy Crudup - "The Morning Show" AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Elizabeth Debicki - "The Crown" AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM

Ebon Moss-Bachrach - "The Bear" AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM

Liza Colón-Zayas - "The Bear" AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Lamorne Morris - "Fargo" AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Jessica Gunning - "Reniferek" SCENARIUSZ SERIALU DRAMATYCZNEGO

"Kulawe konie" SCENARIUSZ SERIALU KOMEDIOWEGO

"Hacks" SCENARIUSZ SERIALU LIMITOWANEGO, ANTOLOGII ALBO FILMU TELEWIZYJNEGO

"Reniferek" REŻYSERIA SERIALU DRAMATYCZNEGO

Frederick E.O. Toye - "Szogun" odc. Crimson Sky REŻYSERIA SERIALU KOMEDIOWEGO

Christopher Storer - "The Bear" odc. Fishes REŻYSERIA SERIALU LIMITOWANEGO, ANTOLOGII ALBO FILMU TELEWIZYJNEGO

Steven Zaillian - "Ripley" Telewizyjne Oscary Ciekawe, że to już drugiej rozdanie nagród Emmy w tym roku. Poprzednie odbyło się w styczniu 2024 roku. Przesunięcie terminu ceremonii wiązało się ze strajkami hollywoodzkich scenarzystów i aktorów. Nagrody Emmy nazywane są telewizyjnymi Oscarami. Pierwsza gala odbyła się 25 stycznia 1949 roku. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Piotr Kozłowski Zobacz wszystkie artykuły tego autora Historyczne rozdanie Emmy. Pierwsza aktorka azjatyckiego pochodzenia z główną nagrodą »