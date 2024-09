Film "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" będzie dostępny w serwisie CANAL+ online.

O czym jest film?

"Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" to historia Tytusa, który jest zaprzeczeniem żołnierza, ale za namową ojca postanawia spróbować sił w lokalnej grupie paramilitarnej. Nie spodziewa się jednak, że podczas rekrutacji spotka świetnie wyszkoloną dziewczynę, do której poczuje coś więcej... Czy dzięki trudnym momentom, jakie przeżyje w trakcie dwudniowych leśnych manewrów, odnajdzie w sobie siłę, żeby w końcu sięgnąć po to, czego chce?

Kto stoi za filmem?

W głównego bohatera wciela się Michał Sikorski - po pierwszoplanowej roli w "Sonacie" Bartosza Blaschke okrzyknięty aktorskim odkryciem 2021 roku. W debiucie Agnieszki Elbanowskiej pokazuje swoje komediowe oblicze, doskonale znane widzom popularnego serialu Netflixa "1670".

Na ekranie w roli odważnej żołnierki, która daje bohaterowi lekcję życia, partneruje aktorowi Kinga Jasik - absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, mająca już na koncie kilka kreacji serialowych i filmowych.

Scenariusz filmu reżyserka napisała wspólnie z laureatem konkursu scenariuszowego Script Pro Łukaszem Czapskim. Za zdjęcia odpowiadał nagradzany na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie Adam Palenta. Muzyka do filmu jest dziełem laureata Paszportu Polityki Dominika Strycharskiego.

Reżyserka filmu Agnieszka Elbanowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Roma Tre we Włoszech oraz Szkoły Wajdy. W 2021 roku obroniła stopień doktora w dyscyplinie Sztuki filmowe i teatralne na wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jest autorką filmów dokumentalnych nagradzanych na licznych festiwalach w Polsce i za granicą. Jej krótki film fabularny "Relax" został nagrodzony na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i miał swoją kinową dystrybucję w cyklu Najlepsze Polskie Krótkie Metraże.