"Miłość w Cabo" będzie można oglądać w NOVELAS+ i na CANAL+ online od 9 września, od poniedziałku do piątku o godz. 15:00.

O czym jest "Miłość w Cabo"?

Sofía Chávez, młoda kobieta o wielkim sercu, prowadzi skromne życie, pracując w gospodzie nad brzegiem malowniczego morza w La Paz. Sofia jest nie tylko piękna, ale również odznacza się wyjątkową prostotą i życzliwością. Jej życie toczy się wokół rodziny, która od momentu śmierci matki stała się jej największym priorytetem. Sofia, będąc filarem rodziny, nie szczędzi wysiłków, aby zapewnić jej bliskim jak najlepsze życie, często zapominając przy tym o sobie i swoich marzeniach.

Chociaż życie Sofíi jest wypełnione obowiązkami, a myśl o miłości zdaje się być dla niej odległa, wszystko zmienia się, gdy poznaje przystojnego i tajemniczego Eduardo. Mężczyzna, zachwycony jej naturalnością i dobrocią, szybko zdobywa serce Sofíi, jednak od początku ukrywa przed nią swoją prawdziwą tożsamość. Podszywa się pod swojego przyrodniego brata, Alejandro, z premedytacją wciągając Sofię w zawiłą grę kłamstw i oszustw.

Sofia zakochuje się w Eduardo, wierząc, że jest on prostym, czułym mężczyzną, który podziela jej wartości. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że Eduardo nie jest tym, za kogo się podaje, i że jego zamiary wobec niej nie są tak czyste, jak mogłoby się wydawać. Sofia, ufając Eduardo, staje się częścią jego podstępnego planu, co prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń, które postawią ją przed trudnymi wyborami i zmienią jej życie na zawsze.

Kto stoi za telenowelą "Miłość w Cabo"?

Jeden z największych sukcesów meksykańskiej telewizji ostatnich lat został wyprodukowany przez José Alberto Castro dla Televisy.