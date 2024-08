Barry Keoghan, 31-letni irlandzki aktor, nominowany przed rokiem do Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Duchy Inisherin", dołączył do obsady filmowej wersji jednego z największych przebojów serialowych Netflixa. W "Peaky Blinders" zobaczymy także Rebeckę Ferguson, a do roli Thomasa Shelby'ego powróci Cillian Murphy, który będzie pełnił również obowiązki producenta.