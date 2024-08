Film "Zabierz mnie na Księżyc" będzie dostępny od wtorku 27 sierpnia do kupienia lub wypożyczenia na platformach Apple, Amazon Prime, Google Play, Netia Go, P4, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.

Kto stoi za filmem "Zabierz mnie na Księżyc"?

Za reżyserię filmu "Zabierz mnie na Księżyc" odpowiada Greg Berlanti ("Twój Simon", "Och, życie"). W filmie występują Scarlett Johansson ("Czarna Wdowa", "Lucy"), Channing Tatum ("Step up – Taniec zmysłów", "Magic Mike"), Woody Harrelson ("Venom 2: Carnage", "Zombieland") i Jim Rash ("Spadkobiercy", "Bros").

O czym opowiada film "Zabierz mnie na Księżyc"?

"Zabierz mnie na Księżyc" to komedia romantyczna rozgrywająca się na tle jednego z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości, lądowania NASA na Księżycu przez załogę Apollo 11. Zatrudniona, aby naprawić wizerunek publiczny NASA, specjalistka od marketingu Kelly Jones (Scarlett Johansson) sieje spustoszenie swoimi pomysłami w trudnym zadaniu dyrektora misji Cole'a Davisa (Channing Tatum). Kiedy Biały Dom uznaje misję za zbyt ważną, aby się nie powiodła, Jones otrzymuje zadanie zaplanowania na wszelki wypadek fałszywego lądowania na Księżycu do transmisji w telewizji.

"Widzowie są spragnieni oryginalnych filmów!"

Całkowicie oryginalny scenariusz Rose Gilroy był tym, co najbardziej mnie ekscytowało w tym filmie. To wielki film, który jest zarówno nostalgiczny, jak i nowoczesny, taki rodzaj filmu, po który zawsze sięgam, a który rzadko można zobaczyć w kinach w dzisiejszych czasach. Widzowie są spragnieni oryginalnych filmów! – mówiła Scarlett Johansson o swoim zaangażowaniu w produkcję filmu w wywiadzie dla "Entertainment Weekly".