To jeden z najbardziej znanych kostiumów filmowych w historii kina. Charakterystyczne złote bikini, które Carrie Fisher nosiła w "Powrocie Jedi" sprzedano za 175 tysięcy dolarów - pisze "The Guardian".

Carrie Fisher nie znosiła tego zestawu

Zestaw składa się z siedmiu części - oprócz bikini wchodzą w jego skład także bransoleta i naramiennik. Stworzył go Richard Miller, główny projektant firmy Industrial Light&Magic. Sama Fisher nie znosiła tego kostiumu. Narzekała na niego, gdy tylko go zobaczyła na planie, a potem twierdziła, że to bikini będą nosić modelki, które trafią do piekła.