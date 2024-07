"Akademia Pana Kleksa" zgromadziła w kinach blisko 3 mln widzów, a obecnie jest jedną z najbardziej popularnych produkcji na platformie Netflix.

Zwiedzanie Akademii i Jaskini Wilkusów

"Kleks. Magia Kina" to druga tego typu wystawa w Polsce – ekspozycja w Katowicach o tym samym tytule, w pół roku od otwarcia zgromadziła 45 tys. gości. Twórcy wystawy zapowiadają dalszy rozwój interaktywnych konceptów.

To fantastyczne miejsce zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Nasi goście będą mogli poznać kulisy powstania filmu – w szczególności efektów specjalnych, a także zobaczą oryginalne elementy scenografii. W naszej immersyjnej przestrzeni przenosimy się wprost do Jaskini Wilkusów czy sali wykładowej, gdzie odbywa się multimedialna prelekcja, która poruszy emocje każdego widza, niezależnie od wieku. To miejsce, gdzie granica pomiędzy światem rzeczywistym a realnym zaciera się – opowiada Grzegorz Pietraszewski, pomysłodawca muzeum "Kleks. Magia Kina", koproducent Akademii Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego.

Warszawską ekspozycję tworzyło 13 zespołów, od projektantów, przez rzeźbiarzy, malarzy i zespoły budownicze. Wystawa oferuje odbiorcom dwie godziny zwiedzania w pełnym immersji uniwersum Akademii Pana Kleksa i jest w stanie obsłużyć 300-400 zwiedzających dziennie.

Bilety kupowane masowo jeszcze w przedsprzedaży

Wystawa w Katowicach okazała się pełnym sukcesem, od stycznia 2024 roku odwiedziło nas 45 tys. osób. To świetny wynik. Informacja o otwarciu warszawskiej przestrzeni spotkała się z dużym entuzjazmem i już przełożyła się na dobre wyniki sprzedaży biletów, mimo że otwarcie dopiero przed nami! Zbudowaliśmy naprawdę silną grupę odbiorców, którzy czekają na nowe elementy i produkty osadzone w uniwersum Akademii Pana Kleksa – dodaje Grzegorz Pietraszewski.

Interaktywne wystawy "Kleks. Magia Kina" to część szerokiej strategii, która zakłada stworzenie ekosystemu rozrywki dla fanów kina, zarówno najmłodszych, jak i starszych. Immersyjne przestrzenie w Katowicach i w Warszawie są jednymi z najbardziej zaawansowanych projektów w Europie. Porównywalne wystawy tworzy Disney, Super Mario Bros, czy Harry Potter.

Choć nie opadły jeszcze emocje po premierze pierwszej części filmu Akademia Pana Kleksa, fani z niecierpliwością wyczekują drugiej. To już oficjalna informacja: "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" wejdzie do kin 3 stycznia 2025 roku. Mamy więc przekonanie, że popularność brandu Akademia Pana Kleksa będzie "na fali" jeszcze przez długi czas – wyjaśnia Grzegorz Pietraszewski.

Na "Kleksie" wystawy interaktywne się nie skończą?

Autorzy wystawy nie zwalniają tempa i zapowiadają kolejne projekty w oparciu zarówno o uniwersum Akademii Pana Kleksa, jak i kolejne klasyki polskiej literatury młodzieżowej.

Nasz projekt przyciąga kolejnych partnerów biznesowych – nie zamykamy się tylko na Akademię Pana Kleksa. Mogę zdradzić, że prowadzimy już kolejne, zaawansowane rozmowy z podmiotem, który posiada prawa do innej, kultowej powieści dziecięcej, w zakresie stworzenia analogicznych immersyjnych przestrzeni na bazie fabuły książek. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli ujawnić więcej szczegółów – mówi Grzegorz Pietraszak.