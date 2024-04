O śmierci laureata Oscara poinformowała na Facebooku jego żona Reena NeGandhi. "Dzisiaj jest najsmutniejszy dzień w moim życiu" - napisała. "Mój mąż Tim McGovern zmarł we śnie".

Kim był Tim McGovern?

Tim McGovern był pionierem efektów cyfrowych. Przyszedł na świat 24 czerwca 1955 roku w Chicago. Pod koniec lat 70. ukończył studia na Uniwersytecie Illinois w Chicago, robiąc dwa fakultety - z fotografii i projektowania graficznego. W 2001 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Sztuki w San Francisco.

W 1991 roku otrzymał Oscara za efekty specjalne do "Pamięci absolutnej", ale na koncie miał więcej wybitnych osiągnięć. Już na początku lat 80. pracował nad przełomowymi efektami do filmu "TRON".

Inne filmy, gdzie możemy podziwiać jego prace wizualne, to m.in. "Dunkierka", "Mission: Impossible — Rogue Nation", "Ant-Man i Osa", "Bohater ostatniej akcji" czy "Shazam! Gniew bogów".

Niedokończone dzieło życia

W swoim poście żona zmarłego nagle artysty poinformowała także, że McGovern napisał niewydaną powieść i oparty na niej scenariusz swojego wymarzonego filmu. Teraz ona planuje ten projekt "przejąć, aby to dla niego nakręcić".

"Miał tyle życiowych marzeń co do swojego filmu…" - napisała NeGandhi. "Pozostawił to w moich rękach. Nie mam pojęcia, jak będę bez niego żyć. Tak dobrze się mną opiekował i był moim światem".