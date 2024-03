Louis Gossett Jr. miał na koncie ponad 200 ról.

Pierwszy taki Oscar

Kreacja sierżanta Emila Foleya w dramacie Taylora Hackforda "Oficer i dżentelmen" (1982) przyniosła aktorowi Złoty Glob i Oscara. Gossett Jr. przeszedł tym samym do historii jako pierwszy czarny aktor uhonorowany Oscarem za rolę drugoplanową - i dopiero trzeci w ogóle, po Hattie McDaniel i Sidneyu Poitierze.

Co ciekawe, już rok później Gossett Jr. był nominowany do Złotej Maliny dla najgorszego aktora drugiego planu za rolę w horrorze "Szczęki 3". Zaraz potem wystąpił u boku Chucka Norrisa w równie zmiażdżonej przez krytykę komedii akcji "Słoneczny wojownik".

Odkuł się cenionymi rolami w thrillerach "Mój własny wróg" Wolfganga Petersena i "Żelazny Orzeł" Sidneya J. Furiego. Za udział w dramacie "Stara wiara"Volkera Schlöndorffa otrzymał nominację do Emmy. Miał już wtedy na koncie tego "telewizyjnego Oscar" - za rolę w kultowym dziś serialu "Korzenie" (1977).

Ostatni raz na dużym ekranie

Ostatnią kinową rolą aktora była świetna skądinąd kreacja Ol' Mistera w musicalu "Kolor purpury" (2023) Blitza Bazawulego. Film miał wejść na ekrany polskich kin w marcu, jednak ostatecznie dystrybutor zdecydował się na premierę w streamingu.

Gossett Jr. grał do samego końca również na małym ekranie - w serialu "Watchmen" (2019) wcielił się w Willa Reevesa, zaś w "Aminacie: Sile miłości" (2015) sportretował Mosesa. Nie były to duże role, ale zawsze zwracały uwagę.

Koszykarz i muzyk folkowy

Jeszcze w szkole średniej zapowiadało się, że Gossett Jr. zrobi karierę w NBA. Interesował się nim nawet klub New York Knicks. Jednakże kontuzja przekreśliła karierę koszykarską i sprawiła, że nastoletni Lous zapisał się na zajęcia aktorskie. W wieku 17 lat wystąpił w szkolnym przedstawieniu - i tak się zaczęło…

Już jako wzięty aktor teatralny w latach 60. Gossett robił równolegle karierę muzyczną. Występował w nowojorskich klubach z repertuarem folkowym, wypuścił kilka singli, a nawet album "From Me to You". Ostatecznie jednak pochłonęło go Hollywood.

Życie prywatne i choroba

Aktor był trzykrotnie żonaty i trzykrotnie rozwiedziony. Ma dwóch synów - rodzonego Satiego (ur. 1974) oraz adaptowanego Sharrona Anthony’ego (ur. 1977).

W 2010 roku Gossett Jr. ogłosił, że cierpi na raka prostaty. Na szczęście choroba została zdiagnozowana we wczesnym stadium i aktor w pełni wyzdrowiał.