W trakcie gali oscarowej Trump skrytykował Kimmela we wpisie na swojej stronie internetowej Truth Social w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów. "Nigdy nie było gorszego prowadzącego Oscary", stwierdził były prezydent. Gospodarz imprezy przeczytał jednak wiadomość od Trumpa na żywo, udając zaskoczenie, że polityk ogląda wydarzenie w czasie rzeczywistym. "Czy twój pobyt w więzieniu nie minął?", zażartował Kimmel.

Nowy atak Trumpa na Kimmela

Jimmy Kimmel ma okropną oglądalność, ale każdego wieczoru we mnie uderza – powiedział Trump podczas wywiadu w telewizji Fox News. To nie jest utalentowany facet. Cały czas we mnie bije, więc pomyślałem, że mu się odwinę (w trakcie ceremonii oscarowej - przyp. red.), bo prowadził to okropnie - dodał były prezydent.

Republikanin stwierdził przy tym, że dzięki temu, że Kimmel przeczytał jego słowa w trakcie imprezy, Trump odniósł swego rodzaju zwycięstwo. On jest na antenie, widzi, co napisałem, i chce się ze mną skonfrontować, więc w końcu czyta moją Prawdę – oznajmił Trump. Powiedziałem wtedy: "Ten facet jest jeszcze głupszy, niż myślałem". Sprawa rozeszła się wirusowo, teraz mówią o tym na całym świecie, a on musiał tylko trzymać gębę na kłódkę - skwitował polityk.