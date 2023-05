Jak podkreśliło w komunikacie SFP, "Chleb i sól" "rywalizował o uznanie jurorów z ośmioma innymi obrazami". "Ostatecznie międzynarodowe gremium, w którym zasiedli czeska aktorka Alena Doláková, niemiecki autor zdjęć Frank Amann oraz polski reżyser Piotr Chrzan uhonorowało produkcję Studia Munka Nagrodą Specjalną - dla filmu, którego tematyka w szczególny sposób poświęcona jest zrozumieniu różnic kulturowych i etnicznych różnych krajów lub istniejących między nimi podobieństw" - podano.

SFP przypomniało, że Nyski Festiwal Filmowy (Neisse Film Festival) to "impreza, której trzon stanowią międzynarodowe konkursy: fabuł, dokumentów oraz krótkich metraży autorstwa młodych reżyserów i reżyserek z Polski, Niemiec i Czech". "Filmy prezentowane są w studyjnych kinach przygranicznych miast połączonych rzeką Nysą" - dodało.

"Chleb i sól" - gdzie i kiedy

Akcja "Chleba i soli" rozgrywa się latem w Strzelcach Opolskich. Obiecujący pianista, student Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Tymek (w tej roli znany z Konkursu Chopinowskiego młody pianista Tymoteusz Bies) przyjeżdża do rodzinnego miasta, gdzie witają go matka i młodszy brat Jacek (Jacek Bies). Chłopak spędza wolny czas w towarzystwie dawnych znajomych. Wspólnie odwiedzają niedawno otwarty bar z kebabem, prowadzony przez osoby pochodzenia arabskiego. Tymek obserwuje niechęć swoich kolegów wobec pracowników baru, która wkrótce przeradza się w agresję.

"To film nie tyle o braku tolerancji, ile o przemocy jako takiej, ponieważ ona pojawia się w różnych scenach i kontekstach. Za każdym razem jest to przemoc skierowana wobec tych, którzy są potencjalnie słabsi od nas, np. dzieci lub osób, które nie są zasymilowane z resztą społeczeństwa, stanowią mniejszość. Pracownicy baru są mieszkańcami naszego kraju, po swojemu próbują się tutaj odnaleźć. W procesie tworzenia obrazu bardzo inspirujące były dla mnie myśli francuskiego antropologa i filozofa Rene Girarda. On pisał o tym, w jaki sposób przemoc staje się narzędziem do regulacji napięć, które pojawiają się w społeczeństwach. Stworzył także koncepcję kozła ofiarnego, którym w tym przypadku są imigranci" – mówił we wrześniu ub.r. Damian Kocur.

Chleb i sól" powstał w Studiu Munka Stowarzyszenia Filmowców Polskich w ramach programu Sześćdziesiąt Minut. W obsadzie znaleźli się też m.in. Bartosz Olewiński, Nikola Raczko, Nadim Suleiman i Nadim Shalabi. Autorem zdjęć jest Tomasz Woźniczka. Za scenografię odpowiada Ewa Mroczkowska, za kostiumy – Zuzanna Kot, a za montaż – Alan Zejer. Producentami obrazu są Jerzy Kapuściński i Ewa Jastrzębska.

Światowa premiera tytułu odbyła się we wrześniu ub.r. w konkursie Orizzonti 79. festiwalu w Wenecji. Film doceniono nagrodą specjalną. W tym samym miesiącu "Chleb i sól" pokazano w konkursie głównym 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie otrzymał Nagrodę Dziennikarzy, Jury Młodych i Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W marcu br. Damian Kocur odebrał Polską Nagrodę Filmową Orły w kategorii odkrycie roku, a w połowie maja - Nagrodę im. Krzysztofa Krauzego, przyznawaną przez Gildię Reżyserów Polskich.