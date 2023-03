O śmiertelnym pożarze poinformowała PAP asp. szt. Edyta Żur z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Doszło do niego ok. godz. 8 w Trzcińcu w gminie Chodel. - Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że w skutek pożaru śmierć poniosła jedna osoba, która przebywała w środku. W tej chwili ustalamy jej tożsamość, ale przypuszczamy, że jest to 87-letni mężczyzna, który w tym domu sam zamieszkiwał - przekazała asp. szt. Żur dodając, że policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają obecnie szczegóły zdarzenia.

Według „Tygodnika Lokalnego. Wspólnota Opolska” w tym domu zamieszkiwał od kilkunastu lat aktor filmowy i teatralny Piotr Wysocki.

Gabriela Figura, rzeczniczka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, z którym związany był przez lata Piotr Wysocki powiedziała PAP, że wiadomość o śmierci aktora dotarła do nich również z doniesień medialnych.

Piotr Wysocki związany był w Teatrem Osterwy od 1969 roku do 2001 roku, kiedy przeszedł na emeryturę, ale nawet na emeryturze grywał w naszych spektaklach. Aktorzy wspominają, że potrafił z nawet najmniejszej roli zrobić wspaniałe dzieło, jak chociażby w "Widnokręgu", który był wystawiany na scenie Teatru Osterwy – powiedziała PAP rzeczniczka.

Wysocki zagrał także w filmach m.in. "Czterej Pancerni i Pies" "Kariera Nikodema Dyzmy", "Chopin. Pragnienie Miłości".

Autorka: Gabriela Bogaczyk