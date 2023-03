Wersja wideo

Pokolenie Ikea

Książki nie znałam, znałam tylko scenariusz. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy to dialogi które bardzo dobrze leżały w ustach i dla mnie to jest taki sygnał, że to już jest dobrze, to już jesteśmy na jakimś poziomie. Dla mnie to jest zupełnie nowy gatunek, dlatego że ja jakoś tak od początku swojej drogi grałam w bardzo ciężkich dramatach psychologicznych, tu morderstwa, tu cierpienia, jakieś gwałty, jakieś dziwne rzeczy i nie ukrywam, że troszeczkę mnie ciągnie teraz do takiego klimatu lżejszego, bliższego normalnemu człowiekowi, do komedii – mówi Michalina Olszańska.

Wydaje mi się, że tam na pewno są elementy komediowe. My z Bartkiem wyciągaliśmy w pewien sposób te komediowe wstawki. Wydaje mi się, że to jest film, na którym się można pośmiać, absolutnie – dodaje Olszańska.

Michalina Olszańska - aktorka, pisarka, skrzypaczka i wokalistka.

