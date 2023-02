Prokuratura w Nowym Meksyku wystąpiła we wtorek z formalnym oskarżeniem amerykańskiego gwiazdora Aleca Baldwina o nieumyślne spowodowanie śmierci autorki zdjęć do filmu "Rust” Ukrainki Halyny Hutchins. Od sędziego zależy czy dojdzie do procesu.

Oskarżenie w Sądzie Rejonowym skierowano też wobec filmowej zbrojmistrz Hannah Gutierrez-Reed. Reklama Tragedia na planie filmu "Rust" Tragiczny wypadek wydarzył się na planie filmu 21 października 2021 roku. Baldwin podczas prób zastrzelił 42-letnią kobietę oraz postrzelił reżysera filmu. Prokuratorzy zarzucili aktorowi i jego współpracowniczce nieprzestrzeganie standardowych procedur bezpieczeństwa. Nie sprawdzili czy rewolwer był załadowany ostrymi nabojami. Baldwin zaprzeczył jakoby nacisnął na spust rewolweru. Prokurator okręgowy w Santa Fe, Mary Carmack-Altwies powołała się badanie kryminalistyczne broni przez FBI wykazujące, że jednak to zrobił. Reklama Śledczy z biura prokuratora okręgowego, Robert Shilling, cytowany przez „New York Times" oskarżył Baldwina m.in., że nie przeszedł wystarczającego szkolenia w zakresie broni palnej i nie odniósł się do skarg dotyczących bezpieczeństwa na planie. Nacisnął spust prawdziwej broni palnej, kiedy należało użyć repliki lub gumowego pistoletu i skierował broń palną w stronę operator i reżysera filmu – podkreślił Shilling. Argumentował, że odstępstwo od standardów spowodowało śmiertelne postrzelenie. Prokuratorzy oskarżyli Gutierrez-Reed m.in. o niesprawdzenie naboi, które ładowała do broni palnej, dopuszczenie na miejsce zdarzenia ostrej amunicji i nie zabezpieczenie jej. Prawnik Baldwina, Luke Nikas ocenił, że decyzja o oskarżeniu jego klienta "zniekształca tragiczną śmierć Halyny Hutchins i stanowi straszną pomyłkę sądową". Zapowiedział wygranie walki z zarzutami. Jak pisze „NYT", jeśli sprawa trafi do sądu i ława przysięgłych orzeknie o winie któregoś z oskarżonych, grożą im kary więzienia od 18 miesięcy do 5 lat. Reklama Decyzją prokuratury Baldwin i Gutierrez-Reed nie zostaną aresztowani, chyba że nie zastosują się do zaplanowanej procedury przesłuchań sądowych. „Sędzia w Santa Fe zadecyduje podczas wstępnego przesłuchania, czy istnieje wiarygodna przyczyna, aby kontynuować zarzuty karne przeciwko panu Baldwinowi i pani Gutierrez-Reed" – wyjaśniła gazeta. Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski Olga Papiernik