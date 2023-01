Wersja audio:

Czy mężczyźni i kobiety rozumieją się?

– Myślę, że to pytanie można przełożyć w ogóle na stosunki, relacje międzyludzkie. Mam wrażenie, że komunikacja to jest coś, co najczęściej leży w relacjach, a Na Twoim miejscu to film o empatii – mówi Paulina Gałązka.

– Przez większość filmu jestem… mężem. Pod przykrywką chodzę jako Krzychu do pracy swojej żony, wypełniając role społeczne. To rzeczywiście było wyzwanie, tutaj nasz reżyser, debiutujący Antonio Galdamez Munoz bardzo ambitnie podszedł do pomysłu i chciał żebyśmy przede wszystkim skupili się na psychologicznym budowaniu tych postaci, czyli na stworzeniu architektury tych osób, jak one reagują. Kasia ma swoja architekturę tego jaką jest osobą ze schematem samopoświęcania oraz Krzysiek jest osobą, która ma wysokie standardy oraz tak naprawdę wewnątrz niskie poczucie wartości, takie chwiejne poczucie wartości – mówi Paulina Gałązka.

