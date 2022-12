A co, gdyby szczęście się do ciebie uśmiechnęło, ale na ostatniej prostej pojawiło się więcej chętnych do podziału? W dodatku z niezbyt lubianej rodziny? A co, gdyby od milionów dzielił nas jeszcze jeden szkopuł? Wygrany kupon znajduje się w marynarce dziadka, który leży zakopany trzy metry pod ziemią.​

"Masz ci los!” to nowa nieobliczalna komedia duetu Drabik/Chaciński - twórców „Planety Singli” i „Juliusza”, w której w zaskakujących rolach zobaczymy m.in. Izę Kunę, Sonię Bohosiewicz, Rafała Rutkowskiego, Roberta Wabicha, Piotra Głowackiego i Mariana Dziędziela, a także utalentowanych aktorów młodego pokolenia: Michała Sikorskiego („Sonata”, „Czarna owca”) i Wiktorię Kruszczyńską („Wszystkie nasze strachy”).

Film reżyseruje Mateusz Głowacki, laureat festiwalu w Gdyni.

"Masz ci los!" w kinach 3 lutego 2023 roku.