Laureata Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego ogłoszono podczas gali, która odbyła się w warszawskim kinie Luna. Został nim Eryk Kulm jr, który w filmie "Filip" Michała Kwiecińskiego "stworzył nieoczywistą kreację silnego człowieka, który – tkwiąc w potrzasku – nie rezygnuje z siebie". "Po burzliwej dyskusji zdecydowaliśmy się przyznać tegoroczną nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego za radykalność i odwagę w interpretacji roli, za rozpiętość i dojrzałość użytych środków aktorskich, za stworzenie nieoczywistej postaci człowieka prześladowanego, obdarzonego niezwykłą wewnętrzną siłą, za stworzenie roli, która jest sercem filmu" - podkreśliło jury.

W gronie nominowanych - obok Kulma - znaleźli się: Mikołaj Kubacki (nominowany za rolę zamożnego maturzysty Kamila Wilka w "Apokawixie" Xawerego Żuławskiego), Michalina Łabacz (nominowana za rolę Kaśki w "Weselu" Wojciecha Smarzowskiego), Magdalena Wieczorek (nominowana za rolę raperki Sandry w "Zadrze" Grzegorza Mołdy) oraz Jan Hrynkiewicz (nominowany za rolę prowadzącego gospodarstwo Bartka w "Słoniu" Kamila Krawczyckiego).

Zwycięzcę wyłoniło jury w składzie: Bartosz Bielenia, Agnieszka Kurzydło, Ola Salwa, Agnieszka Smoczyńska i Justyna Sobczyk.

Nagroda dla książki

W trakcie uroczystości poznaliśmy również laureata Nagrody im. Bolesława Michałka dla książki filmowej. Wyróżnienie to trafiło do Sebastiana Jagielskiego za publikację "Przerwane emancypacje: polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982" (Wydawnictwo Universitas). "Książki, które w tym roku nominowaliśmy, pełne są namiętności – polityka ekscesu, monopol partyjno-państwowy, przebłyski piękna. Mieliśmy naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Jury nie było jednogłośne. Ostatecznie zdecydowaną większością głosów postanowiliśmy nagrodzić książkę, która pokazuje, że w polskiej kulturze eksces możliwy jest nie tylko poza kadrem" - poinformowała w imieniu jury prof. Iwona Kurz.

Odbierając statuetkę, Sebastian Jagielski stwierdził: "to niesamowite, że książka o emancypacji w kinie polskim, o emancypacji poprzez eksces została zauważona i doceniona". "Chciałbym podziękować prof. Tadeuszowi Lubelskiemu za to, że przyjął tę książkę do swojej serii wydawniczej i za wszystkie uwagi do tej książki. Natomiast pewne jest, że nie byłoby tej książki bez Grzegorza Niziołka, bez jego pomocy, wsparcia, inspiracji. Dzięki niemu praca nad tą książką była dużym wyzwaniem, ale też niesamowitą przygodą. Oczywiście, dziękuję też rodzicom, mamie zwłaszcza" - powiedział.

Szanse na nagrodę miały również "Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii: pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie" Ewy Gębickiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) oraz "Przebłyski piękna: spotkania z Jonasem Mekasem" Andrzeja Pitrusa (Wydawnictwo w Podwórku).

Książki oceniło jury, w którym - obok prof. Kurz - znaleźli się: prof. Wiesław Godzic, Adriana Prodeus, Tadeusz Sobolewski i Mateusz Werner.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 r. Jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski. W latach 1969-95 nagrodę przyznawało pismo "Ekran". W 2005 r., po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino. Dotychczasowymi laureatami wyróżnienia byli m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Krzysztof Majchrzak, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Dorota Segda, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr, Magdalena Popławska, Agnieszka Żulewska, Marta Nieradkiewicz oraz Magdalena Koleśnik. (