W Gdyńskim Centrum Filmowym odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który rozpocznie się 12 września i potrwa do 17 września w Gdyni. Podczas briefingu organizatorzy przedstawili listę filmów biorących w tym udział w Konkursie Głównym i pozostałych konkursach.

Prezydent Gdyni: To wydarzenie szczególne

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powiedział, że festiwal, to największe wydarzenie artystyczne wpisane w kalendarz Gdyni. To wydarzenie szczególne, przykuwa uwagę całej kulturalnej Polski i nie tylko.(...) To, co szczególnie mnie cieszy, że festiwal z roku na rok coraz mocniej wrasta w kartę miasta - mówił Szczurek i podkreślił, że Gdynia w ubiegłym roku została wpisana na listę miast kreatywnych UNESCO, jako miasto filmu.

Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszek Kopeć wyraził nadzieję, że w tym roku festiwalowi nie przeszkodzi rozwój pandemii koronawirusa, jak miało to miejsce we wcześniejszych edycjach i dodał, że paradoksalnie skutki pandemii są pozytywne. W zeszłym roku mieliśmy 40 parę tys. widzów w realnym świecie na festiwalu, a ponad 100 tys. ludzi oglądało on-line - powiedział Kopeć.

20 filmów w Konkursie Głównym

W tym roku w Konkursie Głównym znalazło się 20 filmów. Wśród nich jest 6 pełnometrażowych debiutów reżyserskich i 2 drugie filmy reżyserów. Zgodnie z regulaminem 47. FPFF wyboru filmów do Konkursu Głównego dokonali: Dyrektor Artystyczny Festiwalu oraz powołany przez niego Zespół Selekcyjny (organ doradczy, w skład którego wchodzą filmoznawczyni Paulina Kwiatkowska, krytyczka filmowa Adriana Prodeus i reżyser filmowy Janusz Zaorski), a także Komitet Organizacyjny.

W tym roku w Konkursie Głównym startują: "Apokawixa" (reżyseria: Xawery Żuławski), "Broad Peak" (reżyseria: Leszek Dawid), "Brigitte Bardot cudowna", (reżyseria Lech Majewski), "Chleb i sól" (reżyseria Damian Kocur), "Cicha ziemia" (reżyseria: Aga Woszczyńska), "Filip" (reżyseria: Michał Kwieciński), "Głupcy" (reżyseria: Tomasz Wasilewski), "Iluzja" (reżyseria: Marta Minorowicz), "Infinite Storm" (reżyseria: Małgorzata Szumowska, "IO" (reżyseria: Jerzy Skolimowski), "Johnny" (reżyseria: Daniel Jaroszek), "Kobieta na dachu" (reżyseria: Anna Jadowska), "Orlęta. Grodno ‘39" (reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz) "Orzeł. Ostatni patrol" (reżyseria: Jacek Bławut), "Strzępy" (reżyseria: Beata Dzianowicz, "Śubuk" (reżyseria: Jacek Lusiński), "Tata" (reżyseria: Anna Maliszewska), "The Silent Twins" (reżyseria: Agnieszka Smoczyńska),"Wese לe" (reżyseria: Wojciech Smarzowski) oraz "Zadra" (reżyseria: Grzegorz Mołda).

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 30 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu „30 minut” Studia Munka – Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wyboru filmów również dokonał Dyrektor Artystyczny Festiwalu, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców – filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej i historyka filmu Macieja Gila.

W trzeciej sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazły się filmy zakwalifikowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Autor: Krzysztof Wójcik