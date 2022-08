W czasach PRL były świętem kinomanów, w trakcie którego można było obejrzeć najważniejsze filmy roku, na co dzień niedostępne w polskich kinach. Później – wspominanym z sentymentem wydarzeniem, które ukształtowało kilka pokoleń widzów. W tym roku do idei Konfrontacji Filmowych postanowiła powrócić firma Gutek Film we współpracy z 24 kinami studyjnymi z całego kraju. Jak podkreślił w rozmowie z PAP Jakub Gutek, celem przeglądu będzie właśnie "konfrontacja gustu polskiej publiczności z gustem jury światowych festiwali filmowych, dystrybutorów i selekcjonerów, konfrontacja widzów z filmami".

Konfrontacje Filmowe 2022

Obserwując rynek filmowy, dostrzegamy, że powstaje mnóstwo dobrych filmów, a jednocześnie – również z powodu pandemii – wiele z nich wciąż czeka w kolejce na wejście do kin. Zaczęliśmy szukać pomysłu, który umożliwiłby widzom spragnionym nowości jak najszybsze obejrzenie tych obrazów. Stwierdziliśmy, że formuła konfrontacji, czyli przeglądu najlepszych, najgłośniejszych produkcji sezonu, jest najbardziej właściwa na obecne czasy. Kiedyś konfrontacje były jedynym oknem na świat. Dzisiaj pozwalają wyeksponować najciekawsze tytuły i przedpremierowo dotrzeć z nimi do wielu kin, w wielu miastach – zwrócił uwagę Gutek.

Program Konfrontacji Filmowych 2022 składa się z 14 filmów prezentowanych na festiwalach w Cannes, Wenecji i Berlinie. Jednym z nich jest laureat tegorocznej Złotej Palmy "W trójkącie" Rubena Ostlunda, w którym główne role zagrali Harris Dickinson i Charlbi Dean. Szwedzki reżyser, nagrodzony w 2017 r. Złotą Palmą za "The Square", powrócił do Cannes z tytułem, który wzbudził entuzjazm widzów. We "W trójkącie" Ostlund jeszcze rozwija swój charakterystyczny styl. Znajdziemy tu satyrę, sporo mięsistego poczucia humoru, ale też aktualną diagnozę współczesności, bo twórca wyśmiewa próżność, pustą sławę influencerów, świat mody i absurdy naszych czasów. Film opowiada o ludziach, którzy udali się w rejs luksusowym statkiem dla bogaczy. Kiedy jacht rozbija się na bezludnej wyspie, obserwujemy, jak odwracają się role pasażerów i obsługi statku, mających władzę i podwładnych – powiedział Gutek.

W ramach przeglądu będzie można obejrzeć również doceniony nagrodą jury podczas festiwalu w Cannes "IO" Jerzego Skolimowskiego. W obsadzie znaleźli się m.in. Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska i Mateusz Kościukiewicz. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek, a za muzykę – Paweł Mykietyn. Moim zdaniem to najbardziej autorski, wyrazisty tytuł z programu konfrontacji, ale też najlepszy film tegorocznego festiwalu w Cannes. Ogromnie cieszymy się, że możemy mieć go w dystrybucji. "IO" składa się z kilku nowel, które ukazują świat oczami osiołka. A w oczach osiołka odbijamy się my sami. Tytułowe zwierzę poznajemy w cyrku, a później razem z nim odbywamy podróż przez całą Europę – przez stadiony, parkingi, pałace. Jerzy Skolimowski jest malarzem i w mistrzowski sposób łączy to, co realistyczne i wizjonerskie, metafizyczne i przyziemne – ocenił rozmówca PAP.

Nie zabraknie pokazów m.in. "Prześwietlenia" Cristiana Mungiu, którego akcja toczy się na transylwańskiej prowincji niechętnej wobec emigrantów, uhonorowanego w br. w Berlinie Złotym Niedźwiedziem "Alcarras" Carli Simon o życiu rolników z katalońskiej wioski oraz docenionego Grand Prix podczas ubiegłorocznego canneńskiego festiwalu "Bohatera" Asghara Farhadiego, czyli przypowieści o moralności i honorze w dobie social mediów. Warto też zwrócić uwagę na film "Tori i Lokita" braci Dardenne, określanych mianem filmowego sumienia Europy. To społeczne kino pełne wrażliwości, w którym pojawia się temat migrantów i błędnego koła, w które wpadają nastoletni bohaterowie w obliczu bezdusznej systemowej biurokracji. Kolejnym głośnym tytułem jest laureat Grand Prix tegorocznego festiwalu w Cannes "Blisko" Lucasa Dhonta. 31-letni reżyser stworzył piękną, poruszającą opowieść o przyjaźni dwóch trzynastolatków, o akceptacji błędów i nauce przeżywania najtrudniejszych emocji – zaznaczył Gutek.

Program wydarzenia dopełnia akcent ukraiński, czyli "Pamfir" Dmytro Sukholytkyy-Sobchuka. To bardzo surowy i przejmujący portret ukraińskiej prowincji. Kryminalny dramat, ale ukazany w bardzo poetyckiej formie. Film zakorzeniony w ukraińskiej tradycji. Sądzę, że zwłaszcza w obecnych czasach bardzo ważne jest, abyśmy bliżej poznawali kulturę ukraińską. "Pamfir" nam na to pozwala. Światowa premiera tego filmu odbyła się w maju w sekcji Quinzaine des Realisateurs festiwalu w Cannes. Będzie jednym z mniej oczywistych, ale bardzo wyrazistych tytułów wrześniowych konfrontacji – podsumował Gutek.

Oprócz tego w programie znalazły się filmy z tegorocznego festiwalu w Cannes: misternie skonstruowana i trzymająca w napięciu historia o obsesji i miłości "Podejrzana" słynnego koreańskiego reżysera Park Chan-Wooka ("Old Boy", "Służąca"); nagrodzone za najlepszą reżyserię, prezentowane w sekcji Un Certain Regard "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, oparta na faktach historia bliźniaczek, które od dzieciństwa rozmawiały tylko ze sobą; "Holy Spider" Aliego Abbasiego, film o seryjnym zabójcy pracownic seksualnych z irańskiego miasta Meszhed; "Nostalgia" Maria Martone z doskonałą rolą Pierafrancesco Favino, opowieść o fatum, spotkaniu z przeszłością i o Neapolu. Warto zwrócić uwagę także na oparty na faktach, nagrodzony za najlepszą rolę męską w Cannes w 2021 roku film "Nitram" Justina Kurzela, hipnotyczny thriller psychologiczny inspirowany historią Martina Bryanta, sprawcy strzelaniny w Australii w 1996 r. Z kolei z ubiegłorocznego festiwalu w Wenecji do programu konfrontacji trafił "Sundown" Michela Franco ("Opiekun", "Nowy porządek") z Charlotte Gainsbourg i Timem Rothem, połączenie thrillera z love story, przewrotna gra z widzem.

Lista kin biorących udział w przeglądzie

Konfrontacje Filmowe odbędą się w dniach 9-18 września. W przeglądzie wezmą udział: Kino Forum w Białymstoku, Kino OKF Iluzja w Częstochowie, Kino Kameralne Cafe i Klub Żak w Gdańsku, Kino Amok w Gliwicach, Kino 60 Krzeseł w Gorzowie Wielkopolskim, kina: Światowid oraz Rialto w Katowicach, Kino Moskwa w Kielcach, kina: Agrafka, Mikro i Pod Baranami w Krakowie, Kino Bajka w Lublinie, Kino-Galeria Charlie w Łodzi, Kino Awangarda 2 w Olsztynie, kina: Muza i Pałacowe w Poznaniu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, Kino Zorza w Rzeszowie, Kino Centrum w Toruniu, Kino Pionier 1907 w Szczecinie, Kino Muranów w Warszawie, a także Dolnośląskie Centrum Filmowe i Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Szczegóły dotyczące repertuaru i biletów można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych kin.

