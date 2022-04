Jak podkreślono, gościem specjalnym będzie Janusz Gajos, sześciokrotny laureat prestiżowej filmowej nagrody "Orły" oraz nagród przyznawanych przez jury festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Festiwal debiutów

Po raz pierwszy - zdaniem Ostrowskiego Centrum Kultury, które jest organizatorem - będzie to festiwal debiutów, ponieważ wszystkie zakwalifikowane do konkursu filmy są dziełami młodych reżyserów.

Są to: "Inni ludzie" w reżyserii Aleksandry Terpińskiej; "Magdalena" Filipa Gieldona; "Piosenki o miłości" Tomasza Habowskiego; "Sonata" Bartosza Blaschke; "Jakoś to będzie" Sylwestra Jakimowa, "Powrót do tamtych dni" Konrada Aksinowicza i "Mosquito State" w reżyserii Filipa Jana Rymszy. W kolejności do filmów muzykę skomponowali: Auer, Marcin Sucharski i Marta Kondej, Kamil "Holden" Kryszak, Krzysztof Janczak, Marcin Macuk, Marcin Masecki i Cezary Skubiszewski.

To oni będą walczyć o statuetkę Grand Prix Komeda i nagrodę w wysokości 30 tys. złotych - informuje organizator.

Na festiwalu przyznawane są jeszcze trzy nagrody. Od 2018 roku wyróżniany jest szczególnie jeden kompozytor, który odbiera Nagrodę Grand Prix Komeda za całokształt twórczości. Dotychczas taką nagrodę odebrali: Zygmunt Konieczny, Jan A.P. Kaczmarek, Jan Kanty Pawluśkiewicz i Andrzej Korzyński. Inicjatorką drugiej z nagród im. Wojciecha Jerzego Hasa jest Wanda Ziembicka Has, a nagroda przyznawana jest "niepokornemu twórcy". Trzecią z nagród przyznaje publiczność.

W tym roku w jury zasiądą: członek zespołu Afromental Tomasz Lach, kompozytorzy Jan Kanty Pawluśkiewicz i Bartosz Chajdecki - ubiegłoroczny laureat Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Mistrz", muzycy Magda Umer i Jan Młynarski oraz reżyserka Maria Sadowska. Do zespołu ma dołączyć jeszcze siódmy juror.

Koncerty i wydarzenia specjalne

Podczas festiwalu odbywają się koncerty i spotkania.

W tym roku festiwal zainauguruje wystawa duetu artystycznego HOMEWORK, który tworzą Joanna Górska i Jerzy Skakun.

Z koncertem finałowym wystąpi Big Band Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie z programem pt. "Cinema Boogie" pod batutą Piotra Kostrzewy, zaśpiewa Dorota Miśkiewicz.

W ramach festiwalu wyświetlane są też filmy, do których muzykę skomponował Krzysztof Komeda.