Ten obrazek przejdzie do historii. Will Smith wymierzył Chrisowi Rockowi potężny cios w twarz. Za co?

Chris Rock, przed wręczeniem statuetki za film dokumentalny, pozwolił sobie na żart w swoim stylu. Powiedział, że żona Willa Smitha dostała rolę w "GI Jane 2" dlatego, że jest... łysa. Reklama Żonie Smitha żart się nie podobał - jak się okazuje - łysienie jest wynikiem choroby. Will wszedł więc na scenę i spoliczkował Chrisa Rocka. Potem jeszcze kazał mu "zamknąć pie****** twarz". Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję