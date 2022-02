Po ostatnich przygodach rodzina Sielskich wróciła do normalnego życia pełnego mniejszych i większych kłopotów. Mały Max jako najniższy w klasie znów musi znosić żarty kolegów, a nastoletnia Fay nie może się pogodzić z faktem, że jej koleżanki są bardziej utalentowane. Tata znów tonie w morzu zawodowej nudy, a mama próbuje wykrzesać iskierkę ciepła, by rozpalić ogień domowego ogniska. Mimo to Sielskich nie może zabraknąć na ślubie ich ukochanej Baby Jagi z upiornie uroczym Renfieldem.

Niestety uroczystość zakłóci wtargnięcie Mili Starr Łowczyni Potworów, która sprzed samego ołtarza porwie Babę Jagę. W tej sytuacji rodzinka znów musi stać się potworna! Max wilkołak, Fay mumia, mama wampirka i tata Frankenstein wraz z triem nieodłącznych nietoperzy gotowi są stawić czoła nie tylko Mili Starr, ale całej jej przerażająco idealnej rodzinie, która najwyraźniej ma coś do potworów. Poszukując kryjówki Idealnych, nasi Potworni spotkają takich celebrytów potwornego świata jak Yeti, potwór z Loch Ness, a nawet sam King Congo! Wkrótce wszyscy odkryją, że nikt nie jest do końca idealny, ani całkiem potworny.

Film w kinach od 25 lutego.