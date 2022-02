O pomyśle powołania Gdańskiego Funduszu Filmowego poinformowano w środę na konferencji prasowej w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

„Ameryki oczywiście tu nie odkrywamy. Przyglądamy się, jak inni to robią, bo w Polsce istnieje już 11 funduszy filmowych miejskich i regionalnych. I bierzemy z tego wszystko, co najlepsze, czyli po prostu uczymy się na błędach innych. Gdańsk jest często tłem w różnych filmach, ale my chcemy wspierać rozwój wartościowej kinematografii. Zależy nam nie tylko na sukcesach produkcji filmowych, ale także na promocji miasta i budowaniu konsekwentnie wizerunku Gdańska jako miejsca przyjaznego i otwartego na kulturę" - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Dodała, że wraz z działalnością Gdańskiego Funduszu Filmowego można też liczyć na pozytywne efekty dla lokalnej gospodarki. "Bo chcemy, aby filmy współtworzyli lokali twórcy" - wyjaśniła.

Dulkiewicz zapowiedziała, że zmianą w budżecie miasta wyodrębniającą milion złotych rocznie na rzecz GFF radni Gdańska zajmą się na sesji pod koniec marca.

Pokazać piękno Gdanska

Powołanie Funduszu Filmowego w Gdańsku jest inicjatywą przewodniczącej klubu radnych "Wszystko dla Gdańska" w Radzie Miasta Gdańska Beaty Dunajewskiej.

"O tym pomyśle rozmawiałam jeszcze z prezydentem Pawłem Adamowiczem. Wówczas były to rozmowy, aby stworzyć fundusz regionalny. Wtedy to się jednak nie udało. Liczę na to, że pojawią się reżyserzy, którzy będą chcieli pokazać piękno Gdańska w całej Polsce, Europie i na świecie. Gdański Fundusz Filmowy to nie tylko pieniądze, ale też baza miejsc oraz osób wspierających produkcję filmową" - zaznaczyła.

Przewodniczący Rady Programowej GFF, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo Paweł Orłowski ocenił, że Gdańsk pojawi się na mapie filmowej w Polsce w bardzo dobrym momencie.

"To czas zmieniającego się rynku i przemysłu filmowego oraz zmiany formuły kina artystycznego, które w dzisiejszych czasach trudniej się przebija. Gdański Fundusz Filmowy i Gdańska Komisja Filmowa to dwa ciała, które działają synergicznie i jest to dobry moment, żeby mogły one rozpocząć swoje działania" - zaznaczył.

Gdańska Komisja Filmowa, oprócz wyboru filmów proponowanych do GFF, będzie budowała także relacje z producentami filmowymi w kraju i za granicą. Rolą GKF będzie również wsparcie produkcji filmowej w uzyskiwaniu zgód administracyjnych, kwerendy czy budowania bazy dokumentacyjnej zdjęć z ciekawych planów z terenów całego miasta.

Operatorem GFF będzie Instytut Kultury Miejskiej. W ramach struktury IKM będą pracowały dwie osoby rozwijające Gdański Fundusz Filmowy i Gdańską Komisję Filmową.

"W tym roku planowane jest uruchomienie pierwszego konkursu na koprodukcję filmową. Konkurs planujemy ogłosić jeszcze wiosną, do 6 kwietnia. Następnie sześć tygodni potrwa składanie wniosków. Potem przyjdzie czas na ocenę formalną i prace komisji. Do oceny eksperckiej zaproszeni zostaną specjaliści merytoryczni oraz ekonomiczno-organizacyjni. Ostateczny wybór zostanie poddany akceptacji przez radę programową" - poinformowała dyrektorka IKM Aleksandra Szymańska.

Dodała, że wyłonienie pierwszych filmów, które będą uzyskają współfinansowanie z Gdańskiego Funduszu Filmowego, nastąpi na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

Jednym z wymogów, aby otrzymać wsparcie z GFF będzie wydatkowanie środków na produkcję filmu na terenie Gdańska np. na usługi związane z postprodukcją, charakteryzatorniami czy wynajmem sprzętu.