Poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata.

Jak czytamy w zapowiedzi: Film łączy to, za co świat pokochał produkcje Illumiation – niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję. Za produkcję odpowiada wizjonerski szef Illumination – Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracownicy – Janet Healy i Chris Renauld. Za kamerą zasiadł Kyle Banda („Minionki”, „Gru, Dru i Minionki”).

Na premierę przyjdzie nam jednak chwilę poczekać. Będzie ona miała miejsce w lipcu 2022 roku.