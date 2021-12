Główny bohater - Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia. Jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, która pokazuje jak wiele trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą.

Obsada filmu to znane nazwiska: Tomasz Włosok, Antoni Królikowski, Agnieszka Grochowska, Krystyna Janda, Sebastian Fabijański, Magdalena Lamparska, Julia Wieniawa, Eryk Lubos, Dawid Ogrodnik, Janusz Chabior, Edyta Herbuś.

Premiera filmu tylko na Netflix: w Polsce - już 5 stycznia, na świecie 12 stycznia.