Organizatorzy zaznaczyli w komunikacie, że podstawowym celem festiwalu jest prezentacja twórczości dokumentalnej z całego świata wraz z trendami i zmianami, jakie zachodzą w dziedzinie tej sztuki filmowej. "OFF CINEMA prezentuje kino dokumentalne, którego obieg − poza festiwalami − najczęściej jest bardzo ograniczony ze względu na jego niski potencjał komercyjny i brak szerokiej kinowej dystrybucji" – podkreślili.

W tegorocznej edycji festiwalu o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Zamku w kategoriach krótkiego i długiego metrażu powalczy 31 filmów dokumentalnych z całego świata, z czego 11 to polskie produkcje. Dokumenty ocenią dwa składy jurorskie pod przewodnictwem Piotra Stasika i Macieja Cuske.

W pozakonkursowych seansach widzowie festiwalu będą mogli zobaczyć dokumenty o tematyce górskiej, muzycznej czy poświęcone filmom. Przygotowano także pokazy specjalne i spotkania literackie.

Nagroda festiwalowa za całokształt twórczości, czyli Platynowy Zamek, w tym roku trafi do dokumentalisty Jacka Bławuta.

Filmy festiwalowe będą pokazywane w salach Centrum Kultury Zamek. Widzowie mogą je również obejrzeć w internecie. Bilety na poszczególne wydarzenia OFF CINEMA kosztują od 5 do 20 zł . Szczegółowy program trwającego do niedzieli festiwalu można znaleźć na stronie https://offcinema.ckzamek.pl/ .