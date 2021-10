„Same filmy pokazują nam to, co jest ważne dla współczesnego świata. Jak łatwo się domyślić, dostaliśmy w tym roku bardzo dużo filmów poświęconych pandemii” – powiedział dyrektor festiwalu Bartosz Wójcik. Jego zdaniem, to temat, o którym trudno opowiadać. „Co nie znaczy, że nie będzie kilka zaskakujących perspektyw, które zostają na dłuższy czas w pamięci” – dodał Wójcik.

Reklama

Część konkursowa festiwalu podzielona jest na trzy sekcje: Konkurs Europejski, Zachodniopomorskie Shorty oraz Telefon Art, czyli przegląd filmów nakręconych np. smartfonem. W Konkursie Europejskim rywalizować będzie 26 filmów dokumentalnych z 9 krajów.

Ceremonię otwarcia rozpocznie film „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego - reżyser będzie gościem festiwalu. Uczestnicy SEFF spotkają się także m.in. z aktorem Arkadiuszem Jakubikiem, krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem i reżyserką Małgorzatą Goliszewską.

Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się m.in. Przekraczanie Granic – spotkanie dotyczące przyszłości nowych mediów; Ekstraklasa, poświęcona prezentacji polskiego i światowego kina i SEFF MINI, który przybliża sztukę filmową najmłodszym.

„Jest to już piąta odsłona tego festiwalu, który w tym roku zmienił swoja formułę - stał się bardziej multimedialny. Do działań filmowych i okołofilmowych, do projekcji kina sensorycznego dołączyły warsztaty dźwięku czy warsztat rycerski” - powiedziała koordynatorka punktów programu towarzyszącego SEFF Ewa Kaptur.

Na stronie organizatora www.szczecinfilmfestival.com znajduje się szczegółowy program wydarzenia.