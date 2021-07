Wtedy to chyba każdemu wydawało się w porządku. Nawet jeśli nic na to nie wskazywało w scenariuszu, banda kolesi filmowców chyba specjalnie pisała dla mnie te rzeczy - powiedziała. 36-latka dodała jednak, że wiele się zmieniło od tej pory i Hollywood ma kobietom znacznie więcej do zaoferowania. W zeszłym roku gwiazda wzięła ślub z Colinem Jostem, a teraz spodziewa się drugiego dziecka.

Reklama