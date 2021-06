Festiwal organizowany jest w malowniczo położonej miejscowości w Górach Suchych w okolicach Wałbrzycha. W Sokołowsku w 1855 r. powstało pierwsze w Europie sanatorium dla gruźlików, podobny ośrodek uruchomiono późnej w Davos w Szwajcarii.

Leczył się tam m.in. cierpiący na gruźlicę Roman Kieślowski, ojciec reżysera. Krzysztof Kieślowski spędził w związku z tym w Sokołowsku część dzieciństwa. W miejscowości odbywa się co roku poświęcony twórczości autora "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki", trylogii "Trzy kolory" - oraz nią inspirowany - festiwal "Hommage a Kieślowski" ("Hołd Kieślowskiemu").

Tegoroczna, 10. edycja festiwalu, rozpocznie się 27 czerwca – w dniu 80. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Tego dnia zaplanowano projekcje filmów poświęconych osobie i twórczości reżysera. Odbędzie się też recital Zbigniewa Zamachowskiego.

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że tegoroczny program został tak ułożony, aby pokazać ciągłość pewnych tematów i myśli w dorobku Kieślowskiego. Widzowie obejrzą zatem m.in. filmy: „Przypadek”, „Amator”, „Podwójne życie Weroniki”, „Spokój”, „Krótki film o miłości”, „Bez końca”, „Trzy kolory. Biały” oraz „Trzy kolory. Niebieski”.

W tym roku przygotowano również wybór „ukochanych filmów Krzysztofa Kieślowskiego”. Tu pokazane zostaną "La strada" Felliniego, „Muzykanci” Karabasza, „Intymne oświetlenie” Passera oraz „Pieskie życie” Chaplina.

Organizatorzy festiwalu zwracają uwagę, że ten rok to nie tylko jubileusz 80-lecia urodzin Kieślowskiego, 25-lecia jego śmierci, ale także 30-lecie „Podwójnego życia Weroniki”. Dlatego, obok obrazu nagrodzonego w Cannes, zostaną też pokazane dwa filmy, które nawiązują do dzieła Kieślowskiego; będą to „List miłosny” (1995 r.) w reżyserii Shunji Iwai oraz debiut fabularny nagrodzonego Oscarem Paolo Sorrentino, „O jednego więcej” (2001 r.).

Diana Dąbrowska, dyrektor artystyczna festiwalu podkreśliła, że wybrane tytuły prezentowane podczas festiwalu wchodzą ze sobą w świadomy dialog. „Nie tylko zestawiamy ze sobą filmy Kieślowskiego, np. +Refren+ z +Bez końca+, +Tramwaj+ z +Krótkim filmem o miłości+ czy +Gadające głowy+ i +Przypadek+. Chcemy się przyjrzeć też szerszym kontekstom interpretacyjnym” - powiedziała.

Dąbrowska wskazała, że ważny dla twórczości Kieślowskiego temat kary śmierci i zbrodni, zostanie pokazana podczas festiwalu w nagrodzonym na zeszłorocznym Berlinale, irańskim filmie „Zło nie istnieje” Mohammada Rasoulofa. „Ważną dyskusję na temat nierówności społecznych, wolności i emigracji, które stanowią podstawę tematyczno-filozoficzną +Białego+, pragniemy wzmocnić projekcjami takich tytułów jak +Nędznicy+ Ladj Ly oraz +Po tamtej stronie+ Akiego Kaurismäkiego” – podkreśla.

W ramach sekcji „Uczniowie Kieślowskiego”, prezentowano będzie m.in. twórczości Iwony Siekierzyńskiej, której ostatni film –„Amatorzy”, 2020 – został pokazany w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Prezentowana będzie również twórczości katalońskiej reżyserki Judith Colell. W Sokołowsku zaplanowano pokazy z jej specjalnym udziałem „53 dni zimy”, które stworzyła pod wpływem twórczości Kieślowskiego oraz „Elisy K.”. Spotkanie z reżyserką odbędzie się 24 lipca.