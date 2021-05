„Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów” to unikalny film łączący dwie najlepsze baśnie naszego dzieciństwa, który da rodzicom okazję, by zaprosić dzieci na początek emocjonującej przygody.

Opowieść o bracie i siostrze, którzy chcąc odmienić los swojej rodziny, wybierają się na zaskakującą i emocjonującą misję, została wyreżyserowana przez Brendę Chapman - twórczynię nagrodzonej Oscarem „Meridy Walecznej”. Do krainy, jakiej jeszcze nie było, przeniosą widzów tacy aktorzy, jak m.in. Angelina Jolie, David Oyelowo, Anna Chancellor, Clarke Peters i Michael Caine. Bo w końcu kto powiedział, że kolejna najlepsza przygoda nie może zacząć przed ekranem?

„Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów” - w kinach pojawi się od 9 lipca,.

Ośmioletnia Alicja (Keira Chansa) i jej psotny brat Piotruś (Jordan A. Nash) spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Zachęcani przez rodziców – Jacka i Rose (David Oyelowo i Angelina Jolie) dają upust wyobraźni – organizując herbaciane przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygody na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprzedać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą norę, a Piotruś wkroczy do świata fantazji jako nieustraszony przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, odmieni losy rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze.