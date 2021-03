Netflix chwali się tym, że w produkcjach oryginalnych były przedstawiane różnorodne spojrzenia na świat, kształtowane przez doświadczenie płci, poglądy czy pochodzenie. Praca ta dotyczyła też osób stojących za kamerą i ewidentnie przynosi efekty. Według ostatnich badań Annenberg Inclusion Initiative Netflix jest liderem branży w kwestii zatrudniania kobiet i równouprawnienia przy obsadzaniu ról, co pokazuje, że żeński głos zaczyna być w firmie coraz głośniejszy.

Netflix zdecydował też, że 5 milionów dolarów z nowopowstałego Funduszu Netflix na rzecz Równości Twórczej zostanie przeznaczonych na wsparcie i rozwój nowego pokolenia kobiet branży filmowej. Trafią one do budżetu programów, których celem jest odkrywanie i szkolenie młodych utalentowanych kobiet z całego świata, by następnie pomóc im w zdobyciu wartościowej pracy. Netflix planuje wspierać inicjatywy, które pomogą rozwijać kompetencje kobiet w branży filmowej, takie jak warsztaty dla początkujących scenarzystek czy producentek, podczas których nauczą się realizować swoje śmiałe twórcze wizje, czy zobaczą jak wygląda procesu produkcji oraz zdobędą bezcenne doświadczenie bezpośrednio na planie.

Z doświadczenia wiem, że wyjątkowe historie mają przede wszystkim uniwersalny charakter. Nie jest istotne, skąd pochodzą ani kto je stworzył — liczy się tylko to, że są autentyczne, a wtedy może pokochać je dosłownie każdy. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by twórczynie, które przez długie lata były na straconej pozycji, dostały taką samą szansę na sukces, jaką do tej pory mieli mężczyźni - komentuje Bela Bajaria, Head of Global TV w Netflix.