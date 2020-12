"Zabójcza broń" powraca

Reklama

To zarówno mój przywilej, jak i obowiązek, aby kolejna część cyklu powstała. Prawdę mówiąc, to ekscytujące. Obiecuję jednak, że film będzie ostatnią częścią serii – zapowiedział Richard Donner w wywiadzie dla "The Telegraph".

Czwarta część "Zabójczej broni" miała premierę w 1998 roku. Po ponad 20 latach Mel Gibson i Danny Glover ponownie wcielą się w role policjantów: Martina Riggsa i Rogera Murtaugha.

Produkcja piątej części filmu ma ruszyć w 2021 roku.