Jak wyjaśniono, premierę polsko-włoskiej koprodukcji, którą dofinansował PISF, zaplanowano na listopad 2021 r.

Reklama

"Włoska aktorka Sophia Loren zagra w najnowszym filmie +Baltazar+ w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Będzie to współczesna interpretacja kultowego +Na los szczęścia, Baltazarze+ Roberta Bressona z 1966 r." - czytamy na stronie PISF-u.

Przypomniano, że polski reżyser "od dawna darzy dzieło francuskiego mistrza dużym sentymentem".

"Film Bressona uznawany jest za jedno z arcydzieł francuskiej kinematografii. Jego akcja rozgrywa się na francuskiej wsi. +Na los szczęścia, Baltazarze+ opowiada losy bezpańskiego osiołka, który trafia w ręce kolejnych właścicieli – bezdusznego piekarza czy cyrkowców" - napisano w informacji.

Start w cyrku

Jak wyjaśniono, "u Skolimowskiego historia zwierzęcia zaczynać się będzie w polskim cyrku, a kończyć we włoskiej rzeźni". "Przekazywany z rąk do rąk, spotyka na swej drodze zarówno ludzi dobrych, jak i złych. To gorzka, ale też pełna ciepłego humanizmu parafraza +filmu drogi+" - napisano.

Przypomniano, że autorami scenariusza, "który wyróżnia się oryginalną szkatułkową formą i alegorycznym ujęciem tematu są Jerzy Skolimowski i Ewa Piaskowska, którzy wspólnie zrealizowali wcześniejsze produkcje reżysera +Cztery noce z Anną+, +Essential Killing+ i +11 minut+". "Ostatni z nich miał premierę w 2015 r. i był pokazywany na festiwalu w Wenecji oraz zdobył specjalną nagrodę jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni" - dodano.

"Na razie nie wiadomo, w jakiej roli wystąpi Sophia Loren, zdobywczyni dwóch Oscarów – dla najlepszej aktorki za +Matkę i córkę+ (1960) i honorowego Oscara w 1991 r." - czytamy na stronie PISF-u.

Film ma kosztować ok. 10,5 mln zł. Zaplanowano 48 dni zdjęciowych, z czego 10 na Warmii i Mazurach. Producentem filmu jest Skopia Film, a włoskim koproducentem firma ALIEN FILMS SRL.

Produkcję, obok PISF, dofinansował także Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy.