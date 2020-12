Warner Bros zadeklarowało - jak informuje telewizja CNBC - że każdy film, który trafi na ekrany kin w 2021, tego samego dnia będzie miał też premierę na platformie VOD koncernu, czyli HBO MAX. W ten sposób ci, którzy mają dobry telewizor i system audio, będą mogli oglądać takie hity jak Batman, Diuna i inne z domowej kanapy. To też zwiększy oglądalność filmów w dobie pandemii. Bo koncern nie jest przekonany, że ludzie - nawet zaszczepieni - będą chętnie wracać do kin w dobie pandemii.

Reklama

Przecież HBO MAX jest niedostępne w Polsce - mógłby się ktoś oburzyć. I tu kolejna, druga dobra wiadomość. Szefowie HBO MAX zapowiadają - jak wynika z komunikatu prasowego - że do połowy przyszłego roku uruchomią ten serwis w całej Europie - zastąpi on HBO GO. Na razie jednak dokładna data premiery, ani koszt abonamentu nie są jednak znane. Na pewno będzie jednak dużo taniej, niż obejrzenie wszystkich premier w kinie. Do tego HBO MAX zaoferuje zarówno jakość 4K filmów, jak i dźwięk w systemie Dolby Atmos.