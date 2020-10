Jak przypomniał Konstanciński Dom Kultury "Hugonówka" w komunikacie, festiwal poświęcony jest popularyzacji dokonań Zdzisława Maklakiewicza i jego przyjaciół, aktorów, reżyserów, a także "wszystkich twórców kina, których łączy charakterystyczne, ironiczne poczucie humoru i dystans do świata". Dotychczas jego gośćmi byli m.in. Arkadiusz Jakubik, Olgierd Łukaszewicz, Iga Cembrzyńska i Zbigniew Buczkowski.

Reklama

Tegoroczna IV odsłona imprezy - z uwagi na trwającą pandemię - odbędzie się w formule hybrydowej. Niektóre wydarzenia będą transmitowane w Internecie, a żeby wziąć udział w festiwalu na żywo, należy zarejestrować się na stronie: www.konstancinskidomkultury.pl/.

Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska podkreśliła, że zbliżająca się odsłona będzie "dedykowana niezwykłemu twórcy, którzy darzył festiwal ogromną życzliwością i był pierwszym przewodniczącym jury konkursowego – Jerzemu Gruzie". "Zobaczycie państwo dwa jego filmy: najnowszy +Dariusz+ i ulubiony – +Przeprowadzkę+, którego scenariusza pomysłodawcą był nie kto inny, a Zdzisław Maklakiewicz. Także duch Maklaka będzie w tym roku silnie obecny, tym bardziej, że z terminem festiwalu zbiegają się 50. urodziny kultowego filmu +Rejs+" – powiedziała, cytowana w komunikacie.

Częścią festiwalu będzie konkurs filmowy, adresowany do profesjonalistów, studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów i twórców niezależnych. "Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. W tym roku o nagrody rywalizują aż 52, niezwykle różnorodne produkcje. Najlepsze z nich, wybrane przez jury pod przewodnictwem Marka Piwowskiego, będzie można obejrzeć 18 października w +Hugonówce+" - czytamy.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas gali, która odbędzie się w niedzielę o godz. 18. Uroczystość poprzedzą pokazy filmów "Przeprowadzka" i "Dariusz" Jerzego Gruzy, a także poświęcone zmarłemu w lutym br. reżyserowi spotkanie z aktorką Tatianą Sosną-Sarno.

Więcej szczegółów można uzyskać pod adresem: http://festiwalmaklaka.pl/.

Zdzisław Maklakiewicz (ur. 1927 r.; zm. 1977 r. w Warszawie) był aktorem teatralnym i filmowym, podczas II wojny światowej - żołnierzem AK. W 1951 r. ukończył studia aktorskie w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Występował w teatrach Syrena, Polskim, Ludowym i Wybrzeże. W latach 60. był członkiem zespołu Starego Teatru w Krakowie, a na przełomie lat 60. i 70. - Teatru Narodowego. Od 1974 r. do 1976 r. pracował w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Jednak w tamtym okresie częściej można go było oglądać na wielkim ekranie. Zagrał m.in. w "Złocie" i "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa, "Salcie" Tadeusza Konwickiego, "Rejsie" Marka Piwowskiego, "Jak to się robi" i "Wniebowziętych" Andrzeja Kondratiuka, a także w "Brunecie wieczorową porą" Stanisława Barei.