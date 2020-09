"Znamy laureatów głównych nagród 17. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Grand Prix – Nagroda Banku Millennium została przyznana filmowi +Ziemia jest niebieska jak pomarańcza+ w reżyserii Iryny Tsilyk. Najlepszym Filmem Polskim wybrano +Między nami+ Doroty Proby" - podał PISF.

Instytut przypomniał też, że festiwal, który w tym roku ma charakter hybrydowy – w sześciu miastach (Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Bydgoszcz i Lublin) potrwa do 13 września, a w Gdyni do 18 września. "Z kolei od 19 września do 4 października odbędzie się część online. Widzowie będą mogli oglądać ponad 100 tytułów z tegorocznej edycji na stronie: www.mdag.pl" - czytamy w komunikacie.

W Konkursie Głównym o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium i osiem tysięcy euro walczyło 13 filmów. PISF przypomniał, że najlepszy film wyłoniło jury w składzie: Paweł Pawlikowski, Maria Zmarz-Koczanowicz i Sigrid Dyekjaer. Najważniejsza nagroda festiwalu trafiła do filmu "Ziemia jest niebieska jak pomarańcza" ("The Earth is Blue as an Orange") w reżyserii Iryny Tsilyk. Obraz zwyciężył również w kategorii Najlepsze Zdjęcia. Nagrodę i dwa tysiące euro otrzymał Wiaczeslaw Tswietkow. Laureata wyłoniło jury w składzie: Tala Hadid, Krzysztof Skonieczny i Samir Ljuma.

Z kolei w organizowanym po raz pierwszy Konkursie Polskim o Nagrodę dla Najlepszego Filmu oraz trzy tysiące euro walczyło 12 filmów.

"Zwycięzcę w tej kategorii wybrało jury w składzie: Marek Hovorka, Joanna Kos-Krauze, Paweł Łoziński oraz Brigid O’Shea. Nagroda trafiła do filmu +Między nami+ (+Between Us+) Doroty Proby. Przyznano też wyróżnienie dla obrazu +Spróbujmy skoczyć do studni+ w reżyserii Piotra Stasika i Doroty Wardęszkiewicz. Również po raz pierwszy wręczono Nagrodę Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim i trzy tysiące euro lub świadczenia od studia Smakjam. Walczyło o nią 12 filmów, a zwycięzcą okazało się Pokromski Studio za film +Wieloryb z Lorino+ (+The Whale From Lorino+), reż. Maciej Cuske" - dodał PISF.

Nagrodę Miesięcznika „Zwierciadło” dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej otrzymał film „Lekcja miłości” („Lessons of Love”), w reż. Kasi Matei i Małgorzaty Goliszewskiej; Nagrodę Miesięcznika „Focus” dla Największej Osobowości Festiwalu otrzymał prof. Szymon Malinowski, bohater filmu „Można panikować” („It’s Okay to Panic”), w reż. Jonathana Ramseya. Najlepszym debiutem uznano film „Euforia istnienia” („The Euphoria of Being”), reż. Réka Szabó.

Więcej informacji o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach znajduje się na stronach internetowych PISF i festiwalu Millennium Docs Against Gravity. (