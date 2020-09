Dystrybutor produkcji, firma Kino Świat, podgrzewa koniunkturę, cytując kiniarzy:

- Prognozy na najbliższy weekend są bardzo obiecujące. Do czwartku sprzedaliśmy już 14 tysięcy biletów na „Pętlę” Patryka Vegi – czyli dwukrotnie więcej niż na poprzedni film reżysera w analogicznym czasie, a wynik ten cały czas rośnie – mówi cytowany przez nich Tomasz Jagiełło, prezes sieci Helios.

Zainteresowanie filmem w mediach nie jest jednak tak silne, jak np. w przypadku "Polityki". Wtedy mówiło się, że z dużej chmury spadł mały deszcz, a film nie spełnił oczekiwań, które wielu miało po zobaczeniu materiałów promocyjnych. Dlatego teraz media premierę odnotowują, ale atmosfery wyczekiwania na skandal już nie ma.

W "Pętli" Vega odsłania kulisy tzw. „afery podkarpackiej” – kryminalno-seksualnego skandalu, w którym, według doniesień, brali udział: przedstawiciele służb specjalnych, celebryci, sportowcy, biznesmeni, policjanci, duchowni i politycy z pierwszych stron gazet.

W filmie wystąpią Antoni Królikowski, Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, bracia Marcin i Maciej Zacharzewscy, Aleksandra Nowicka, Dagmara Kaźmierska, Henryk Talar, Tomasz Dedek i Krystian Hołdak.

„Pozyskałem do współpracy przy filmie wszystkich kluczowych uczestników afery podkarpackiej – między innymi oskarżonego oficera Centralnego Biura Śledczego Policji, właścicieli nocnych klubów - bliźniaków Ukraińców i rodzinę zabitego w więzieniu boksera Cygana. Wszedłem też w posiadanie nagrań z burdeli, również tych ukazujących sceny seksu, zarejestrowane ukrytymi kamerami” – mówi Patryk Vega, który zapowiada film, na jaki czekali wszyscy jego fani.

Ci, mimo obostrzeń sanitarnych do kina pójdą. Cokolwiek by o Vedze nie mówić, jego filmy przyciągają do kin wielką widownię.

Fabuła filmu (opis dytsrybutora)

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela (Antoni Królikowski) oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu. Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z „górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu – prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.