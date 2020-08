„Mimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią, do miasta ponownie zjadą twórcy filmowi, którzy spotkają się z mieszkańcami. Poza spotkaniami nie zabraknie również tego, za czym mocno tęskniliśmy przez cały rok, czyli pokazów filmowych na wielkim ekranie” – powiedział dyrektor Festiwalu Konrad Paszkowski.

Filmem otwarcia będzie „Supernova", czyli pełnometrażowy debiut laureata 2. Solanin Film Festiwalu, Bartosza Kruhlika. Obok niego na fanów kina czekają pokazy takich filmów, jak „Eastern", „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" czy „Jestem REN". Czterodniowy maraton kinowy zamknie przedpremierowy pokaz „Szarlatana" Agnieszki Holland.

„W blokach konkursowych pokażemy 30 tytułów z kategorii: Konkurs Animacji, Konkurs Kina Niezależnego oraz Konkurs Kina Offowego. Nie zabraknie również nowości z zaprzyjaźnionego z nami festiwalu 3Kino Praha i filmów studenckich z VSMU Bratysława, a także przeglądu najlepszych produkcji z poprzednich edycji Solanina” – wyjaśnił Paszkowski.

Oprócz udziału w trwających niemal cały dzień pokazach filmowych, festiwalowa publiczność będzie mogła spotkać się z Bartoszem Kruhlikiem, Piotrem Ryczką, Marcinem Kowalczykiem, Adamem Woronowiczem, Piotrem Adamczykiem, Sebastianem Stankiewiczem i Marysią Sobocińską.

„W czasach, gdy wiele festiwali przekłada się na następny rok lub przenoszą się do internetu, my chcemy wracać do normalności” - powiedział Paszkowski. Podkreślił, że tegoroczny Solanin odbywa się w rygorze sanitarnym.

Pula nagród 12. Solanina wynosi 5 tys. zł, natomiast zdobywca Grand Prix otrzyma 3 tys. zł

Festiwal potrwa do niedzieli. Projekcje będą odbywały się w salach Nowosolskiego Domu Kultury. Impreza jest współfinansowana przez samorząd Województwa Lubuskiego. Pełny program znajduje się na oficjalnej stronie imprezy po adresem: www.solanin-film.pl. (