Był dwukrotnie nominowany do Oscara i trzy razy do Złotych Globów w kategorii najlepszy reżyser. Wprawdzie nie otrzymał takich nagród za reżyserię, ale jego filmy łącznie dostały 10 Oscarów, a także 10 Złotych Globów i 19 nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej BAFTA - z czego cztery przypadły samemu Parkerowi.

Urodzony w 1944 roku w Londynie Parker rozpoczął karierę zawodową w reklamie jako copywriter, a następnie zaczął pisać i reżyserować reklamy. Do filmu przeszedł w 1975 roku gdy wyreżyserował dla BBC produkcję telewizyjną "The Evacuees", która otrzymała nagrodę BAFTA.

W następnym roku powstał pierwszy z jego najbardziej znanych filmów, pastisz filmów gangsterskich "Bugsy Malone", zaś w kolejnych latach m.in. "Midnight Express" (1978), "Sława" (1980), "The Wall" (1982) z Bobem Geldofem w roli głównej, "Ptasiek" (1984) z Nicholasem Cage'em, "Harry Angel" (1987) z Mickey'em Rourke i Robertem De Niro, "Missisipi w ogniu" (1988) z Willemem Dafoe i Gene'em Hackmanem, "The Commitments" (1991) i "Droga do Wellville" (1994).

Powstała w 1996 roku "Evita", będąca adaptacją musicalu Andrew Lloyda Webera z Madonną i Antonio Banderasem w rolach głównych, okazała się wielkim sukcesem komercyjnym. Zrealizował też teledyski do wykonywanych przez Madonnę utworów z "Evity". Jego ostatnim filmem było "Zycie za życie" z 2003 roku z Kevinem Spacey i Kate Winslet.

Parker był znany z tego, że z powodzeniem reżyserował tak różne gatunki filmowe jak musicale, dramaty fabularne, komedie czy thrillery i horrory.

Nominacje do Oscara w kategorii najlepszy reżyser otrzyma za "Midnight Express" i "Missisipi w ogniu". Z kolei za "Ptaśka" otrzymał Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes.

W 1995 roku Parker otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla brytyjskiego przemysłu filmowego, a w 2002 roku tytuł szlachecki. W 2013 roku otrzymał BAFTA Academy Fellowship Award, najwyższe wyróżnienie Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej.

Jak poinformowano, zmarł po długiej chorobie.