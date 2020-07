Nowy film Małgorzaty Szumowskiej "Never Gonna Snow Again" został zakwalifikowany do głównego konkursu tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Listę filmów przedstawił podczas wideokonferencji we wtorek dyrektor festiwalu Alberto Barbera.

Przed dwoma laty Szumowska zasiadała w jury głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa. Reklama W tym roku jej film będzie rywalizować o to wyróżnienie z prawie 20 innymi tytułami z całego świata. Poza konkursem zaprezentowany zostanie film urodzonego w Polsce reżysera Filipa Jana Rymszy "Mosquito State". 77. edycja festiwalu odbędzie się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego w dniach od 2 do 12 września.