Nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie" ("Never Gonna Snow Again") został zakwalifikowany do głównego konkursu Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Listę filmów ogłosił we wtorek dyrektor festiwalu Alberto Barbera.

W polsko-niemieckim filmie Szumowskiej i Englerta występują: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura i Andrzej Chyra.

Przed dwoma laty Szumowska zasiadała w jury głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa.

W tym roku jej film będzie rywalizować o to wyróżnienie z prawie 20 innymi tytułami z całego świata. Nagrody przyzna jury, którego przewodniczącą będzie australijska aktorka Cate Blanchett. Na liście konkursowych filmów jest między innymi “Laila In Haifa” Amosa Gitai z Izraela, w którym jedną z ról gra Andrzej Seweryn. W konkursie jest też obraz "Drodzy towarzysze" Andrieja Konczałowskiego,“Wife of a Spy” Kiyoshiego Kurosawy z Japonii, “Sun Children" Irańczyka Majida Majidiego czy "Pieces of a Woman” Kornela Mundruczo z Węgier.

Poza konkursem zaprezentowany zostanie film urodzonego w Polsce reżysera Filipa Jana Rymszy "Mosquito State".

77. edycja festiwalu odbędzie się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego w dniach od 2 do 12 września.